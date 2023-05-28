İkinci turun ilk oyu sayıldı! Erdoğan’a kullanılan açık oy iptal edildi
Gaziantep’te oy kullanma kabinine gitmeden sandık kurulunun önünde Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a açık kullanılan bir oyun iptaline karar verildi.
Nizip İlçesi'ne bağlı Yağmuralan Mahallesi'nde bulunan 1302 nolu sandıkta oy kullanan bir vatandaş oy kullanma kabinine gitmeden sandık görevlisinin yanında oyunu kullandı.
Tüm siyasi partilerin görevlilerinin gözü önünde gerçekleşen bu olaya müdahale edilerek olay fotoğraflandı. Bu sırada vatandaş oyunu sandığa attı.
ERDOĞAN’A VERİLEN OY İPTAL EDİLDİ
Açık kullanılan oyun Recep Tayyip Erdoğan'a kullanıldığının belirlenmesinin ardından diğer partilerin müşahitleri bu oyun iptalini istedi.
Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu'ndan görüş istendi. Seçim Kurulu da sandık açıldığında Erdoğan'a ait bir oyun iptal edilmesi yolunda karar verdi.