İkiye bölünen araçtan yaralı kurtuldu, otomobil çarpmasıyla öldü

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 4 önce yaşanan kazada ikiye bölünen otomobilden yaralı olarak kurtulan Muammer Menlik (64), önceki gün yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 11 Ocak 2019 günü meydana gelen kazada Muammer Menlik yönetimindeki 34 FYV 69 plakalı otomobil, Abdullah Demirkan idaresindeki ciple çarpıştı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada, Menlik’in ortadan ikiye bölünen otomobilinde ablası Münevver Berber öldü, kendisi ve eşi Arzu Menlik yaralandı. İkiye bölünen otomobilden şans eseri eşi ile birlikte yaralı kurtulan Muammer Menlik, önceki gün kullandığı otomobille Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kontrole gitti.

Kontrolün ardından eşi Arzu Menlik ile birlikte evine dönmek üzere yola çıkan Menlik, Saray’ın Büyükyoncalı Mahallesi’nde ekmek için aracını park etti. Eşinin otomobilde beklediği sırada yolun karşısındaki fırına gitmek isteyen Menlik’e otomobil çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Menlik metrelerce savrulurken sürücü ise olay yerinden otomobille kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Menlik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARACIN AYNASINDAN TESPİT EDİLDİ

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Menlik’e çarpan otomobilden kaza yerinde düşen aynasından araştırma yapan jandarma, kısa sürede aracın plakası ve ruhsat sahibini belirledi.

Otomobili kullandığı belirlenen Metin D., jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin D., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (DHA)

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