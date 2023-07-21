İktidar ve muhalefet birlikte yargılanacak

Denizli’nin Serinhisar İlçesinde belediyenin kurduğu GES mahkemelik oldu... CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, CHP, İYİ Parti ve AKP’li 11 meclis üyesi hakim karşısına çıkacak.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Serinhisar İlçesinde belediyenin 2019 yılında enerji üretimine başlayan GES projesi mahkemelik oldu.

İlçenin CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde gerçekleştirdiği toplantıda gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir şikayet üzerine müfettiş incelemesi geçirdiklerini ardından kendisi ve 3 CHP, 4 İYİ Parti ve 4 AKP'li meclis üyesi hakkında soruşturma izni verildiğini belirten Gemi, “Bizler yargılama sonunda belki ceza alırız ama Serinhisar Belediyesi bir yıl sonra rahata kavuşur” diye konuştu.

‘ŞİKAYET EDİLDİK, DAVA AÇILDI'

Projenin yapımı için Mahalli İdareler Derneği ile protokol yaptıklarını belirten Gemi, şöyle konuştu:

-İlk olarak Mahalli İdareler Derneği ile ortak bir protokol yaptık. GES projesi için dernekle birlikte proje hazırladık. Belediye meclisinde bu konuya ilişkin borçlanma yetkisi ve protokol yapma yetkisi aldık.

-Yap-Devret modeli ile gerçekleşen protokol kapsamında dernek tesisi 2019 yılı Aralık ayında bitirdi ve bize teslim etti.

-O andan itibaren elektrik üretimine başladık. Bu süreçte şikayet edildik. Müfettiş incelemesinin ardından soruşturma izni verildi. Hakkımızda ‘görevi kötüye kullanmak' iddiasıyla dava açıldı.

‘TESİS KENDİ BORCUNU ÖDÜYOR'

-Yargının vereceği karara saygılıyız, fakat ortaya atılan iddialara cevap vermek istedik. Bu tesisin yapımı ile ilgili belediyenin kasasından para çıkmadı.

-İşletme kendi borcunu ödüyor. Her ay 15 bin 926 dolar olmak üzere 34 taksit ödedik. 20 taksitimiz kaldı.

-Bu ödemeler üretilen enerjinin geliri ile yapıldı. Bankada 69 bin dolar paramız var. Bu ay başında 557 bin lira hesabımıza yatacak ve daha Temmuz ayı tahakkuku gerçekleşmedi.

-İşletme kendi borcunu rahatlıkla karşılıyor. Tesisin yıllık getirisi 5-6 milyon lira. 15 bin nüfuslu bir ilçenin belediyesinin 5-6 milyon lira gelirinin olması takdirini kamuoyuna bırakıyorum. Zaman geliyor 100 bin, zaman geliyor 10 bin lirayı bulamıyoruz.

-Çünkü belediyeler çok kaynağı olan kurumlar değil. Bizim topladığımız vergiler, İller Bankası paylarımız, gelirlerimiz belli. Yıllık 5-6 milyon gelirin olması bu belediyeyi çok rahatlatır”

‘BELKİ CEZA ALIRIZ AMA…'

-Bizler yargılama sonunda belki ceza alırız ama Serinhisar Belediyesi bir yıl sonra rahata kavuşur.

-Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir ama herhangi bir kasıt yok. Zaten iddianamede de herhangi bir rüşvet, irtikap yok. Görevi ihmal etmişsin diyor. Artık takdir mahkemenin. Durum bundan ibaret.

-Biz yaptığımız işin doğru olduğu kanaatindeyiz. Bir yıl sonra belediyeye 5-6 milyon para geldiği zaman ‘Allah razı olsun' diyecekler. Şimdi ise suçlusunu arıyorlar.

-Olsun sorun değil. 10 defa olsa yine yaparım. Yargılanmaktan da çekinmem. Zaten yargılanmazsak bir şey yapmıyoruz demektir.

-İddiname ihaleye çıkılmadığından ve dolar bazında borçlandığından bahsediliyor. Döviz haricinde borçlanma sağlayamadığımız için bu şekilde borçlandık.

-Bizim elde ettiğimiz gelirimiz de dolar, TL gelirimiz yok. Orda da bizim kaybımız yok.

Diğer yandan Acıpayam Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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