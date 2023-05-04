İl Emniyet Müdürü, Şube Müdürünü darp eden AKP’liyle poz verdi!

Karaman'da AKP Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar'ı polis merkezinde yumrukladı. Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, hiçbir şey olmamış gibi AKP'li yöneticilerle poz verdi, açıklama yaptı. Yanar'ın darp edildiğine dair rapora da SÖZCÜ ulaştı.

Müslüm EVCİ

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Karaman'da iki gün önce seçim çalışması yapan AKP Gençlik Kolları üyesi gençler şikayet üzerine gözaltına alındı.

Polis merkezine giden AKP Karaman Gençlik Kolları İl Başkanı Kemal Toprak ile Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürü Alparslan Yanar arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sonrası Kemal Toprak’ın, Alparslan Yanar’a yumruk attığı iddia edilmişti. Tarafların birbirlerinden şikâyetçi oldu, soruşturma başlatıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ, AKP’LİLERLE POZ VERDİ

Olayın Türkiye gündeminde geniş yankı bulmasının ardından AKP Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, AKP Karaman Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak, Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş bir araya gelerek poz verdi.

Karaman İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, “Yapmış olduğumuz incelemede olayın tamamen sözlü bir tartışmadan ibaret olduğu ve herhangi bir fiziki tartışmanın olmadığı ve tarafların karakoldan olaysız ayrıldığı anlaşılıyor. Herhangi bir olay meydana gelmemiştir” dedi.

AKP Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, yapılan haberlerin art niyetli olduğunu ve Karaman'da seçim çalışmaları sırasında bazı çevrelerin gerginlik çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü. Karakolda yaşanan olayın ise sadece ağız dalaşı olduğunu ifade etti.

DARP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Ancak Alparslan Yanar'ın darp edildiğine ilişkin rapor ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün ulaştığı darp raporunda Yanar'ın sağ kolunda ve boyun bölgesinde dermabrazyon (derinin en üstteki tabakasının soyulması) ve kızarıklık olduğu belirlendi.

GECE İSTİFA ETTİ



Yaşanan olay sonrası, dün gece AKP Karaman Gençlik Kolları Başkanı Kemal Toprak istifa etti. Toprak istifasını, görüntülere ve darp raporuna rağmen “Basına yansıyan asılsız ve yalan haberler hususunda adli süreci başlattım ve konuyu yakinen takip edeceğim” diyerek, sosyal medya hesabından duyurdu.

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