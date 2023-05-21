İmamın skandal sözlerine Diyanet’ten soruşturma
Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır” denildi.
İstanbul Sultangazi'deki bir camide imam, cuma namazı öncesi “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu” demişti. İmamın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.