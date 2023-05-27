İmamoğlu: 28 Mayıs seçimi ya Kanal ya İstanbul seçimidir

Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs seçiminin ya Kanal ya İstanbul seçimi olduğunu belirterek, “İstanbul’a bu kötülüğü yaptırmayalım. Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim” dedi.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı yardımcısı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından “Nerede Çılgın Proje?” başlığıyla iktidarın yapmayı planladığı Kanal İstanbul projesine göndermede bulundu.

“28 MAYIS SEÇİMİ YA KANAL YA İSTANBUL SEÇİMİDİR”

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

*Nerede Çılgın Proje? 2011'den beri Kanal İstanbul belasının peşinden gidenler, bu seçimde projelerini unuttu. Siz unutmayın, kıymetli İstanbullular. Kentimiz için 28 Mayıs seçimi ya Kanal ya İstanbul seçimidir. İstanbul'a bu kötülüğü yaptırmayalım.

*Milyonlarca yeni nüfus, daha çok trafik, daha çok bina, susuzluk, yok olan doğa, heba edilen milyarlar… Kentimizi bu çılgınlıktan korumak için sandıklara gidelim.

“PAZAR GÜNÜ NETİCEYİ ALALIM İLGİLİ ADIMLARI ATACAĞIZ”

Öte yandan dün akşam ATV ve A Haber ortak canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kanal İstanbul’un her iki tarafında yapılacak konutlar, burası rezerv alan olarak bekliyor. Avcılar sorunlu bir zemin. Bunları taşımak suretiyle. Kanal İstanbul’un her iki tarafında son derece kalite lüks konutlar yapmak mümkün. Kanal İstanbul’da temeli attım. Çok ciddi bir köprünün yapım çalışmaları sürüyor. Pazar günü neticeyi alalım Kanal İstanbul'la ilgili adımları atacağız.”

İlginizi Çekebilir İmamoğlu’ndan gece mitingi: Bu iftirayı attığın insanlardan özür dile