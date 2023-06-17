İmamoğlu: Cumhuriyet her vatandaşına eşit fırsatlar veren rejimdir

Bu yıl bin 205 çocuğun mezun olduğu İBB’nin sosyal belediyecilik projesi 'Yuvamız İstanbul' kreşlerinin mezuniyet törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuşmasında cumhuriyetin her vatandaşına eşit fırsatlar verdiğini vurguladı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hayata geçirdiği ve yaygınlaştırdığı “Yuvamız İstanbul Projesi”, 2022-2023 döneminin mezunlarını verdi. Okul öncesi eğitimlerini tamamlayan çocuklar için Yenikapı Etkinlik Alanında mezuniyet töreni düzenlendi. Törene katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Koca bir kentte fırsat eşitliğini sağlamak, İstanbul’un kreşi olmayan bir semti bırakmamak ve bu konuda öncü olmak elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yakışırdı” dedi. İmamoğlu, fırsat eşitliği için çıktıkları yolda ilk meyveleri toplamaya başladıklarını söyledi.

“57 KREŞ, 150'YE ULAŞACAK”

İlkokula başlayacak çocuklara “Yolları açık olsun” temennisinde bulunan İmamoğlu, şöyle devam etti:

“İstanbulluların buna çok daha fazla ihtiyacı var. Biz çocuklarımızın bu ihtiyacını karşılamak için hiç gaz kesmeyeceğiz. Göreceksiniz şu anda 57 olan aktif kreş sayımız hızla büyüyecek. İnşallah 150 sayısına hızla ulaşacak. Kaldı ki şu an sahada hazır olan kreşlerimiz var. İnşaatı devam eden ve tamamlanmak üzere olanlar var. Tabii ki inşaatı başlamak üzere olanlar da var. Yuvamız İstanbul Etkinlik Merkezlerimizin özelliği şu; sadece oradaki çocuklarımıza eğitim vermiyor. Aynı zamanda bulundukları mahallelere güç katıyor. Boğaziçi Üniversitesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), İstanbul Koordinatörlüğü’nde sürece katkı sunuyorlar. 57 merkezimizde 5 bin 171 kapasiteyle şu anda eğitimine devam eden kreşlerimiz bugün de inşallah ilkokula yollayacağı öğrencilerle beraber bin 205 öğrenciyi bu yolculukta bir nevi mezun etmiş oluyor.”

“CUMHURİYET KİMSESİZLERİN, KİMSESİDİR”

İmamoğlu, “Cumhuriyet çok değerlidir. Cumhuriyet kimsesizlerin, kimsesidir. Cumhuriyet yöneticilerin haddini bildiği rejimdir. Cumhuriyet, insanlarını eşitleyen rejimdir. Cumhuriyet kadınına, erkeğine ülkesinde yaşayan her vatandaşına eşit fırsatlar veren rejimdir. Cumhuriyet, 86 milyon insanının bu ülkenin tapusuna eşit hissedar olduğu bir sistemdir. İşte biz bu duyguyu güçlendirmek için bu adımları attık. Onun için bu değişimi yarattık. Onun için bu değişimin bugünkü tomurcukları olan bu güzel çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Yolları açık olsun. Cumhuriyeti bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e layık çocuklar olsunlar” diye konuştu.

SORULARI CEVAPLAMADI

Konuşması sonrasında gazetecilerin “Köşe yazılarına yansıyan, bayramdan önce Sayın Genel Başkandan aday olmaması yönünde bir isteğiniz olduğu konuşuluyor” sorusuna İmamoğlu cevap vermedi, “Binlerce çocuğumuzun mezuniyetini tebrik ediyorum” diyerek etkinlik alanından ayrıldı.

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