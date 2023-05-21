İmamoğlu: 28 Mayıs’a 0-0 başlayacağız

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Demokrasi Neferleri Buluşması'nda konuştu

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Cumhurbaşkanı Seçimi’nin ikinci turuna 1 hafta kala İstanbul’da Demokrasi Neferleri Buluşması’nda vatandaşlarla buluşan cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 28 Mayıs’ta herkesi oy vermeye ve sandıklara sahip çıkmaya davet etti.

28 Mayıs’ın, 14 Mayıs’ın devamı olmadığını yeni bir seçime gidildiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu herkesi sandığa sahip çıkmaya davet etti. “O gün sandıklarda 1 milyon kişi olacağız” diyen İmamoğlu “Bu yepyeni sıfırdan bir maç. 28 Mayıs’a 0-0 başlayacağız. Vatandaşlarımız son bir haftada vereceği performansa göre değerlendirme yapacak. Asıl kararını 28 Mayıs’ta verecek. İkinci turun anlamı budur. Asıl seçim haftaya. Seçim 1 oyla bile kazanılır. İşte biz o her bir oya sahip çıkacağız.” diye konuştu.

İstanbul seçiminden örnek veren İmamoğlu “Biz buraya vaatler sıralamaya gelemedik. Buraya sandık başında neler yapacağımız konuşmaya geldik. Demokrasi neferleri olarak çok çalışalım hanımlar beyler. 28 Mayıs’ta seçimi kazandığımızda millet kazanacak. Rahat bir nefes alacağız. O gün kazandığımızda nasıl kazandığımızı bana sorduklarında ‘bana sormayın sandık başındaki demokrasi neferlerine sorun’ diyeceğim.

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