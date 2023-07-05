İmamoğlu duyurdu: İlk gün 32 bin görüş ve öneri geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün kurduğu "İktidar İçin Değişim" sitesine ilk gün toplamda 32 bin 827 görüş ve öneri iletildiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinin ardından CHP içinde başlayan değişim çağrıları sürerken “iktidaricindegisim.org” internet sitesi açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün, “Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz” paylaşımı ile sitenin duyurusunu yaptı.

İLK GÜN 32 BİN 827 ÖNERİ

İmamoğlu, ilk 24 saatte siteye yapılan ziyaretlerin verisini sosyal medyadan paylaştı. Buna göre; toplam sayfa gösterimi 434 bin 556, toplam tekil ziyaretçi 256 bin 358, toplam görüş ve öneri 32 bin 827 oldu.

İmamoğlu paylaşımına, “Değişim çağrımıza ilk 24 saatte demokratik katılımla görüş ve öneri ileten herkese teşekkürler” notunu düştü.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'nun "değişim" sitesi yayına girdi

İlginizi Çekebilir İmamoğlu açıkladı: Temmuz sonu açıyoruz