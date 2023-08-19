İmamoğlu Hacıbektaş’ta: 2024 hepimiz için çok önemli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş programının ikinci gününde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu, ülke ekonomisinin savaş halindeki ülkelerden bile geride olduğuna dikkat çekerek “Bu beceriksizliği, bu kötülüğü hep beraber ortadan kaldırmak adına, yerelden başlayan başarılarımızı daha hızlı, daha güçlü, daha hatasız, daha eksiksiz, daha düzgün tasarlayarak, planlayarak genele taşımanın yolculuğu yeniden başlıyor. Onun için 2024 hepimiz için çok önemli” dedi.

Müslüm EVCİ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katılmak için geldiği Hacıbektaş'taki ikinci gününü de ziyaretlerle geçirdi. İmamoğlu, ilk ziyaretini Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Genel Merkezinde yaptı. Dernekteki konuşmasında yaklaşık 400 belediyeye destekler sunduklarını bilgisini veren İmamoğlu, Hacıbektaş’a hizmeti bütün ülkeye yapılan bir hizmet olarak gördüğünü söyledi. İmamoğlu “Bu bizim sorumluluğumuz. Hatta ihmal edilmiş bir şeyi döndürme, yani bir hayata geçirme projesi kabul edin. Kamu olarak ihmalimiz. Dolayısıyla biz de bir devlet kurumuyuz. Onu yapıyoruz” dedi.

İMAMOĞLU'NU BEKLEDİLER

Hacıbektaş Veli Kültür Derneği Genel Merkez'indeki ziyaretin ardından İmamoğlu'nun bir sonraki durağı yaklaşık 300 metre mesafede bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı oldu. İmamoğlu, sıcak havaya rağmen kendisini bekleyen Hacıbektaşlıların ve ülkenin dört bir köşesinden ilçeye gelenlerin sevgi seliyle karşılaştı. Alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen İmamoğlu, hatıra fotoğrafları isteklerini yerine getirdi.

“HACIBEKTAŞ'IN İHMAL EDİLDİĞİNİ GÖRMÜŞTÜM”

İBB Başkanı İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı'ndaki ziyaretinin ardından, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın üstlendiği Mihmandar projesinin şantiyesine hareket etti. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından gelinen süreçle ilgili bilgi alan İmamoğlu, örnek daireyi gezdi. İki günlük ziyaretiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirme yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Anadolu’nun, bu milletimizin belki en değerli geçmişini simgeleyen Hacı Bektaş-ı Veli'nin ebedi istirahatgahı burada. Bu tür merkezleri hepimizin, devletin bütün kurumları özenle takip etmeli ve ben ne yapabiliyorum buraya diye düşünmeli. Bu konuda ilk ziyaret anımızdan itibaren ne yazık ki Hacıbektaş’ın bu anlamda ihmal edildiğini tespit etmiştim ve çok üzüntü duymuştum.

“DEVLETİMİZİN BÜTÜN KURUMLARINI DA GÖREVE ÇAĞIRIYORUM”

* İBB olarak 400'ün üzerinde belediyeye desteklerde bulunuyoruz. Burasını bir belediye gibi görmedik. Burası hem maneviyatıyla, inanç merkezi olmasıyla hem de dediğim gibi Hacı Bektaş-ı Veli’nin ismiyle anılarak burada neredeyse milyona yakın insanın ziyaret ettiği bir yer olmasıyla özenli adımlar attık. Hacıbektaş 2020'den bugüne çok özel bir yere evrildi. Ben bu konuda devletimizin bütün kurumlarını göreve çağırıyorum. Bu ve buna benzer noktaları hassasiyetle değerlendirmeliyiz.

“ANADOLU’YA DA ÖRNEK OLMA GİBİ BİR MİSYONU ORTAYA KOYDUK”

* Tabii bununla yetinmedik. Bir de böyle bir projeyi geçen yıl ziyaretimde arkadaşlarımla paylaştım. Çünkü bu tür noktalarda barınma alanları, ziyaret eden insanların ilgisini besleyecek bir mekanizmayla nasıl bir proje geliştiriliri kafamda yorarken biz böyle bir işe KİPTAŞ ki bu konuda çok marifetli bir kurumumuz. Anadolu’ya da örnek olma gibi bir misyonu ortaya koyduk ki şu an başka illerde de proje hazırlıkları olan bir kurumumuz KİPTAŞ. Burada da çok özenli bir çalışmayla hem Hacıbektaş’ın mimari dokusuna, bundan sonraki yapılaşmasına nasıl katkılar sunabiliriz diye bir düşünce ortaya koydum.

* Arkadaşlarım çalıştılar. Burada yine belediyenin ihaleyle satışa çıktığı bir araziyi ihalede alarak bir proje geliştirdik. Bugün projenin artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Geçen sene kasım ayında temelini atmıştık.

* Çok değerli bir çalışma yürütülüyor. Burada sadece konutlar olmayacak. Bu konutlar aynı zamanda biraz daha kolektif bir anlayışla biraz daha paylaşım usulüyle gelen kıymetli ziyaretçilerin konakladığı, ağırlandığı bir yere dönüşecek. Onun için adı da Mihmandar. O mihmandarlık duygusunu, hissiyatını gösteren bir projeye evirildi.

“BİRLEŞMENİN KÖTÜSÜ OLMAZ AMA…”

İmamoğlu, gazetecilerin “Turizm Bakanı, buradaki etkinliklerin 2024’te 16 Ağustos’ta yapılacağını ve birleştirileceğini söylemişti. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz” yönündeki sorusunu şöyle yanıtladı:

* Birleşmenin kötüsü olmaz. Sadece birleşmenin usulüne ve üslubuna bakmak lazım. 60 yıldır etkinliği düzenleyen, buranın insanları, yaşayanları, Alevi Bektaşi kültürünü yaşatan milyonlarca insanımızı eğer işin odağına koyarsanız, merkezine koyarsanız, gelsin bu etkinlikte Turizm Bakanlığı da birleşsin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de birleşsin. Ama buranın bir tane ev sahibi var. O da başta Hacı Bektaş-ı Veli’nin sevenleri, yarenleri ve Alevi Bektaşi kültürünün temsilcileri, kurum kuruluşları, belediyesi. Onların önderliğinde onlara yol veren, destek veren, katkı sunan bir kurumlar biçiminde, eğer Kültür Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer bütün kurum kuruluşlar destek olacak bir biçimde olduğu takdirde muazzam bir şey olur. Ben Sayın Bakan’ı alkışlarım. Ama hadi siz kenarda durun, bunu biz yapacağız dediğiniz an burada başka bir kritik tartışmayı ve kaos var edersiniz. Umuyorum böyle bir düşünce akıllarında yoktur.

* Birleşme, buluşma derken tam da Hacı Bektaş-ı Veli’nin kültürüne ve dünyaya bıraktığı felsefeye, mesajlara uygun bir birleşme ve buluşmayı tasarlıyorlardır. Eğer öyle tasarlanıyorsa ben şimdiden Sayın Bakanı tebrik ederim. Umuyorum 2024'de öyle bir buluşmayı hep birlikte burada yaşarız. El ele, kol kola, omuz omuza bir olmak, iri olmak, diri olmak…”

“ARZU ETMEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALDIK, HATALARIMIZ OLDU

Ziyaretini İlicek Köyü'nde sonlandıran İmamoğlu, köy halkı tarafından alkışlarla karşılandı. Muhtarlık binasının önünde konuşma yapan İmamoğlu, Atatürk'ün cumhuriyet düşüncesinde Hacıbektaş'tan etkilendiğini söyledi.

“Cumhuriyet bizim, birlik ve beraberliğimizi tesis eden en büyük projedir” diyen İmamoğlu, “Onu bizim koruyup, kollayıp geliştirme zorunluluğumuz vardır. Bazı aksaklıklar yaşıyor olabiliriz. Arzu etmediğimiz sonuçları aldık, eksiklerimiz var, hatalarımız oldu. Bunları düzelteceğiz. Büyük bir mücadele vereceğiz. Cumhuriyetimizi geliştirmek için, demokrasimizi geliştirmek için, geleceğin ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimden teknolojiye, adaletten tarıma, aklınıza gelebilecek her hususta ülkemizin potansiyelini daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

“SAVAŞTAKİ ÜLKELERİN EKONOMİSİ BİLE BİZDEN KATBEKAT İYİ”

Ülkenin çok yetenekli insanlara sahip olduğunu söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

* Bu ülkenin kaynakları vardır. Ama ne yazık ki iyi yönetilmediği için bugün dünyanın en sıkıntılı ekonomilerinden birisiyle karşı karşıyayız. Savaş içinde olan ülkelerin ekonomisi bile bizden katbekat iyi şu anda.

“2024 HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Dünyanın en zor durumda dediğimiz ülkeleri bile ne yazık ki bizim yaşadığımız enflasyonu yoksulluğu ve işsizliği yaşanmıyor. O bakımdan bu beceriksizliği, bu kötülüğü hep beraber ortadan kaldırmak adına, yerelden başlayan başarılarımızı daha hızlı, daha güçlü, daha hatasız, daha eksiksiz, daha düzgün tasarlayarak planlayarak genele taşımanın yolculuğu yeniden başlıyor. Onun için 2024 hepimiz için çok önemli.

* Yerel seçimlerine giderken doğruları yapmak zorundayız. Omuz omuza verip, kol kola verip kafamızdaki fikirleri ortaya koyacağız, ortaklaşan bir akılla geleceği tasarlayacağız.

“AMASIZ, FAKATSIZ, KEŞKESİZ”

* Bizim partimiz zaten bize demokrasiyi gösterir. ‘Ben bilirim’den uzak bir partidir partimiz. ‘Ben değil biz biliriz' diyen bir partidir. Onu sağlamalıyız. Oturacağız, ortaklaşacağız, konuşacağız. Ve göreceksiniz inşallah başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde güçlü bir başarıyı birlikte elde edeceğiz. Buna yol yürümemiz için atmamız gereken güçlü adımlar var. Onun da çabasını aile içinde, yuva içinde tartışarak konuşarak bulacağız. Ve bulduktan sonra da inşallah hep birlikte ayağa kalkıp, güçlü bir şekilde hedefe menzile birlikte yürüyeceğiz.

* Yine kol kola olarak inşallah bunu başardığımızda ondan sonra yeni bir yerel yönetim kabiliyeti, yerel yönetim gücü ortaya koyduğumuzda bir sonraki seçime amasız, fakatsız, keşkesiz, ‘tüh ya şunu niye yaptık' demeden, eksiksiz, güçlü bir şekilde kazanmanın yolculuğunu ortaya koyacağız.

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