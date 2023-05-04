İmamoğlu: Size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın, kazanıyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşması kapsamında Denizli’de halka seslendi. İmamoğlu kalabalığa hitaben “Size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın, kazanıyoruz. Millet kazanıyor” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Millet Buluşması kapsamında Denizli'de halka seslendi.

29 Ekim Bulvarı üzerindeki Özay Gönlüm Meydanı'nda konuşan İmamoğlu, “Hep beraber çok çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz ama çalışmamızın daha çok azını gördünüz. Milletimiz için esas 15 Mayıs'tan sonra nasıl çalışacağız herkese göstereceğiz” dedi.

Denizli'nin kendisi için özel bir yeri olduğunu belirten İmamoğlu, “Denizli hak ettiği yerde değil. 14 Mayıs'tan sonra Denizli de hakkını alacak. Türkiye'nin her yeri bir cennet köşesi… Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine gerçekten hak ettiği yerde değil. Paramızı pul ettiler. Bir anda milletimizin bütün kazanımlarını yerle bir ettiler. Emeklisinden işçisine, memurundan sanayicisine herkesi mağdur ettiler” diye konuştu.

2023 HEDEFİNİ HATIRLATTI

Hükümetin 2023 yılında milli gelirin 25 bin dolar olacağı vadeni hatırlatan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* “Bu iktidar fazla değil 15 yıl önce 2023 yılında, Cumhuriyetin 100. yılında kişi başı geliri 25 bin dolar açıkladı. Bugün üçte birinde bile değiliz. Üçte birinden bile daha aşağıdayız.

* Bakın o kadar çok şey kaybettik ki iktidarı devraldıklarında dünyanın 16. ekonomisiydik bugün 21. ekonomisi durumundayız. Daha da geri gidiyoruz.

* Bakın yüzünüze bakıyorum. Yüzünüze baktığımda ne görüyorum biliyor musunuz? Coşkulu kalabalığın en ön sırasında benim geleceğim ne olacak diyen gençleri görüyorum.

* Gençlere hesap vermek zorundayız. Gençlerin umudunu tazelemek zorundayız. Gençlerin yüreklerini ferahlatmak zorundayız. Gençleri mülakat altında ezdirmeyen bir sistemi var etmek zorundayız.

“GELECEĞİMİZİ KURTARMA SEÇİMİ”

* Gençler adalet istiyor. Benim hakkımı yedirme diyor ey devletim…

* Van'a gidiyoruz adalet isteriz diyor gençler. Tekirdağ'a gideceğim adalet istiyoruz diyor gençler. Her yerde… Dolayısıyla 14 Mayıs bir parti seçimi değil, geleceğimizi kurtarma seçimi.

* Bu canım memleket yaş ortalaması 33. Bugün Avrupa'nın yaş ortalaması 45-46 daha yukarıda insanlar var. Yani nasıl bir fırsat barındırdığımızı bilelim.

“BENİM MİLLİYETÇİLİĞİMİ ÖLÇECEK KİŞİ ANASINDAN DOĞMADI”

* Bugün bunu konuşacağımıza yolda gelirken binaların duvarlarında ‘Reis bu vatanı böldürmez' diyen saçma sapan afişler görüyoruz.

* Ya bu milleti siz böldünüz siz. Oy veren vermeyen, inançlı inançsız, milli gayri milli, yahu Allah aşkına sorarım size güzel insanlar. Benim inancımı da, benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı.

* Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetinin evlatlarıyız.”

BÖLGE GİRİŞİMİ UYARISI

İktidarın Millet İttifakı'nı bölmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, “Bu bölme girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Bu ahlak dışı davranışlara fırsat vermeyeceğiz. 86 milyon insanımıza milli yerli ve insan gözüyle bakıyoruz. Bize inancımız da bunu söylüyor bu memleketin vatandaşı olma bilincimiz de bunu söylüyor. Bizi bölmeye çalışanlara sakın fırsat vermeyin. Vermeyin yetki sizin… Sokakta evlatlarınıza o partiden bu partiden, şuralı buralı, şu etnik kökenden bu etnik kökenden, mezhebi şu bu diyerek bölen akla elinizin tersiyle gösterin. Biz milletçe biriz bir” diye konuştu.

“İTTİFAK OLARAK ÇOK BAŞARILI İŞLER YAPTIK”

Millet İttifakı olarak başarılı işler yaptıklarını belirten İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* “Şimdi bu büyük hareket, bu büyük ekip kendini milletine adayıp yollara düşecek. Biz Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde kurulan bu ittifak ile çok başarılı işler yaptık.

* İstanbul seçimini alamazlar dediler, küçümsediler. Büyük bir mücadele verdik kazandık. Seçimi elimizden almaya kalktılar. Hatırlayın Honaz'da da seçimi iptal etmişlerdi. Ne oldu? Önce Honaz'da şamar yediler sonra İstanbul'da 806 bin oyluk Osmanlı Tokadı yediler.

* Şimdi sıra nerde? Şimdi sıra Türkiye'de… Türkiye'de millet ittifakı kazanacak demiyorum eksik olur. Milletin İttifakı kazanacak.

* Bunu adı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümeti değil tek başına. Bunun adı milletin hükümeti olacak. Hak, hukuk, adalet, bereket, bolluk, ahlak aklınıza gelen bütün iyilikler bütün güzellikler 15 Mayıs'ta yeniden başlayacak.

* İlk oyunu kullanacak, geleceğe umutla bakacak olan gençler bu seçimde adresiniz Millet İttifakı'dır. Bu seçimde adresiniz Kemal Kılıçdaroğlu'dur unutmayın. Kızabilirsiniz, öfkelenebilirsiniz haklısınız ama bu seçim önemli. Mutlaka oy kullanın sevgili gençler. Bu dönem bitecek.

* Sevgili gençler sakın ayrışmayın. Gençler cesur olacaksınız sizi adaletle buluşturacak bu dönemde bölünmeyeceksiniz. Birleşeceksiniz oylarınızı gelip Millet İttifakı'na vereceksiniz. Size bir şey söyleyeyim aramızda kalsın, kazanıyoruz. Millet kazanıyor.”

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