İmamoğlu: Yarından itibaren peşini bırakmayacağım

Oyunu kullanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yalanla, iftirayla insanlar aldatılmasaydı. Yarından itibaren bunlar konuşulacak, peşini bırakmayacağım. Çünkü söylenen şeyler ağır şeyler" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimini ikinci turunda oyunu Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Okuldan çıkışı açıklamalarda bulunan İmamoğlu, seçim sürecinin arzu ettikleri dilde geçmediklerini belirterek, şunları söyledi:

BU CÜMLEYİ ASLA KABUL ETMİYORUM

– Bu dilin karşılığında insanlar umarız helalleşebilirler. Çünkü çok kötü iftiralarla ve ne yazık ki içi yalan dolu çok hususla karşı karşıya kaldık. Bazen “Ne yapalım, bunlar seçim sathında yapılır” diyorlar. Vallahi benim içimi yakıyor. Bu cümleyi asla kabul etmiyorum.

SÖYLENEN ŞEYLER AĞIR ŞEYLER

– Seçim sathı toplumun aynasıdır, insanların özünü ortaya çıkarır. Ben şu anda nasıl davranıyorsam, insanlara ‘oylarınız hayırlı olsun’ diyorsam sahada da aynısını söyledim. Bu bağlamda ben de keşke siyasiler olarak o toplumun talebine dönük dil kullanılsaydı. Yalanla, iftirayla insanlar aldatılmasaydı. Yarından itibaren bunlar konuşulacak, peşini bırakmayacağım. Çünkü söylenen şeyler ağır şeyler.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

– Buradan hangi mesaj çıkarsa çıksın, oy verenler vermeyenler hangi taraf olursa olsun ders çıkarılması gereken mesajlarla doludur. Mutlaka inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz. Milletimizin geleceğine en faydalı işleri nasıl yapabiliriz diye mutlak irdeleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi geleceğimize umutla bakacağız. Gençlerden bizden bunu talep edeceğiz. Aynı kararlılıkla, her zamanki gibi, yola çıktığımız ilk günkü kararlılıkla devam edeceğiz.

RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE…

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti asırlardır bu topraklarda devlet geleneği olan bir devlettir. Geçmişine dönersek daha da uzun bir devlet geleneğine sahibiz. Asırlardır bu topraklarda yaşarken özenli bir dış politika izlemiştir.

– Son şiarımız, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta barış, cihanda barış” şiarıdır. Bunun en büyük paydaşlarından birinin Rusya olmasını isteriz. Bu bağlamda biz de Rusya başta olmak üzere, bütün komşularımızla gerçekten sorunsuz bir coğrafya var etmek isteriz. Bu bağlamda biz çatışmacı değil, uzlaşmacı bir politika izlemekte kararlı bir ekibiz.

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