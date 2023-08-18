İmamoğlu’ndan, Bakan Şimşek’e teşekkür
Mahmutbey-Esenyurt projesi başta olmak üzere İBB’nin metro projeleri için gerekli olan dış kredilere Hazine’den onay çıktı. Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından metro yatırımları ile ilgili son gelişmeyi aktardı. İmamoğlu “İstanbul’un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e teşekkürler” dedi.
İmamoğlu, M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'na 300 metro aracı alımı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na 100 metro aracı alımı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'na 34 tramvay aracı alımına onay çıktığını açıkladı.