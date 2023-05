İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: 4 bakanlık vermiş, 4’ünü de emekli etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Trabzon'a 4 bakanlık vermiş. 4’ünü de emekli etti farkında mısınız? Hepsini milletvekili adayı yaptı. Hem de korktu seçilmezler, millet oy vermez diye; birinci sıraya koydular onları. Hem İstanbul'da hem burada. Neyse Allah'tan ne var şimdi? Yeni hükümette Ekrem İmamoğlu var. Trabzon, bu kardeşinize emanet" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte miting düzenledi.

Meydanı hınca hınç dolduran hemşerilerini İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte selamladı. İmamoğlu kalabalığını “ceketi çıkar” sloganları üzerine konuşmasını ceketinin çıkarıp kollarını sıvayarak yaptı. İmamoğlu konuşmasının ardından folklor ekibi ile horon oynadı.

“OY İÇİN KUMPAS KURUP TAŞ ATTIRANLAR VAR”

İmamoğlu konuşmasında “4 gün sonra sandığa gideceğiz. İki taraftan birini seçeceksiniz” diyerek şunları söyledi:

*Çift kale maç gibi anlatalım. Bir tarafta biz varız. Ülkenin girdiği ekonomik krizi aşmak için dünya çapında kadroları olan Millet İttifakı. Gücü, ortak aklı, enerjisi ve dünyada prestiji olan güçlü bir ekibiz biz. Diğer taraf, 2002'de Türkiye’yi dünya ekonomisinde 16'ncı sırada aldı, şu anda 21'inci sırada.

*Fakirliğe, yüksek enflasyona ve geçim sıkıntısına sebep olanlar onlar. Biz milletine umut veren, kötü dil kullanmayan. İstanbul'dan geldiler annem babam izliyor. Ben nasıl kötü söz söylerim? Bize annemiz babamız böyle öğretti. Daha ötesi beni bu memleketin anneleri, babaları izliyor.

*Daha ötesi bu memleketin çocukları izliyor. Nasıl kötü söz söylerim? Söylenmez. Diğer tarafta ne var? Bir oy uğruna her türlü ağır hakareti yapan, hatta oy için kumpas kurup milleti azmettirip taş atanlar var, taş attıranlar var. Kumpas kuranlar var, iftiracılar var. Erzurum’da tatsız olaylar yaşadık.

*Saldırılan, taş yağmuruna tutulan biziz. Ne dediler? ‘Taşları kendileri getirdi. Kendi kendilerine taş attılar. ‘ Ya bunlar şaşırmış. Akla ziyan sözler. Bir gün geçti ondan vazgeçtiler. Provokasyonu FETÖ yaptı demeye başladılar.

“BİR OY UĞRUNA İMRALI'DAN GELEN MEKTUBU OKUTTULAR”

*Karşımızda öyle bir yalan ve iftira makinesi var ki; bir oy uğruna devlet televizyonunda, Ekrem İmamoğlu’nu sandıkta yenemediler, İmralı’dan gelen mektubu okuttular. Hatırlayın. Kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan’ı devlet televizyonunda konuşturdular. Onu da hatırlayın. ‘Farkında değiliz' dediler.

*Milattan önceyi anlatmıyorum, 4 sene önce anlatıyorum. Bu kardeşinizin kanına dokunuyor. Trabzonlu buna haddini bildirecek. Bu hemşerinizin kanına dokunuyor. Basit bir şey değil ha. İstanbul seçimlerinde bunları yaşadık.

*Ne dedi bunların bir belediye başkanı? ‘Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzonlu, siz anladınız onu.' Kaşı gözü oynadı. Bunlarda akıl bu kadar. Bakın işte bu taraf onlar, böyleler.

GAFFAR OKAN VE SİNAN ATEŞ VURGUSU

*Bugün bir tweet gördüm. Zavallı bir milletvekili var Trabzon’da. Genç olduğu için biraz ahlaklı olduğunu düşünürüm. Yeni nesil derim. Ama beni o kadar yanılttı ki. Mecliste Ekrem İmamoğlu’na hakaret etme vekili. Bak soyadına yakışmıyor, ailesini tanırım. Bence ailesi yuhalıyor onu. Zibidilik yapıyor. İsmini bile ağzıma almam.

*Bugün bir tarafta Anayasa'nın ilk dört maddesine kayıtsız şartsız sahip çıkan biz varız. Cumhuriyete, Türk bayrağına, demokrasiye, başkent Ankara’ya, İstiklal Marşı’na, Atatürk’e alerjisi olanlar onlar. Bu ülkenin değerli polis müdürü Gaffar Okkan’ı ve beş polis şehit eden terör örgütüyle ilintili bir parti onların yanında. Aynı örgüt Müslüman bir kadını Konca Kuriş'i katlediyor, vahşice öldürüyor. Polislerimizi, aydın kadınları şehit eden terör örgütü ve bunun genel başkanını İstanbul’dan milletvekili adayı gösteriyorlar.

*(Meydanda açılan Sinan Ateş posterini göstererek) Bu delikanlının katillerini bulamıyorlar, Sinan Ateş’in. Ondan sonra neymiş efendim CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi bütün bu kadrolar kötü. Bizim ittifakımız belli. Millet İttifakı hükümeti de bu partilerle, bu kadrolarla kurulacak. Bizim kadromuza laf bile edemezler. Toz bile konmaz toz.

“MANSUR YAVAŞ VATAN HAİNİ Mİ?”

*Mansur Yavaş mı vatan haini? Ekrem İmamoğlu mu vatan haini? sayın Meral Akşener mi hayır? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. Ahlak yoksunu sizler.

*Trabzonluyu kimse vatan sevgisiyle sınamaya kalkmasın. Benim memleketimin insanlarına sesleniyorum. Aldatılmış gençler olabilir. Onlara üzülüyorum. Onları gün gelecek ikna edeceğim.

*Hiçbirine kızmıyorum. Onları aldatanlara kızıyorum. . Benim vatan sevgimi sorgulayacak insan dünyada daha anasının karnından doğmadı. Kimsiniz ya milletin vatan sevgisini sınayacaksınız. Millete yapıp yapamadıklarımızı anlatın.

“BU KARANLIKTAN BU ÜLKEYE HAYIR GELMEZ”

*Bunlar seçimde her türlü iftirayı atar. Bunlar insanları hedef gösterir. Seçim bitince de ne derler biliyor musunuz? ‘Yahu çok takılmayın. Seçimde bunlar olur.' Yapma ya. Biz unutmayacağız.

*Bunların fıtratında bu var. Her tarafları kirli olduğu için yüzlerine yapışan pislikleri bile hissetmiyorlar. Kalpleri de kapkara. Bu karanlıktan bu ülkeye hayır gelmez kardeşim. Bunları evine yollayacağız. Bunları evine yollayacağız. Bunlardan Gelse gelse şer gelir. Bunlardan uzak durur.

*31 Mart seçimlerinde ne dediler? İstanbul düşerse Mekke düşermiş. Efendim ‘Sisi’yi mi seçeceğiz. Binali Yıldırım mı?' Sonra gittiler Sisi’yle kucaklaştılar. Bir tür iftira. Millete hırsızlar dediler. Camiden çıkışta cuma namazının çıkışında yanında Diyanet İşleri Başkanı o da tasdikliyor, ‘hırsızlar' dedi ya millete. ‘Çaldılar' dedi, seçimi iptal etmek için. Allah aşkına ya bir seçimi iptal etmek için bir ülke cumhurbaşkanı milletine ‘çaldılar' der mi?

*Terörist der mi? Hırsızlar der mi? Peki bir tane hırsız buldular mı? Bir tane terörist buldular mı? Bir tane insanı tutukladılar mı? Yok. Unutacağız mı bunu? Yalan, büyük günahlardan biridir. İftira büyük günahlardan biridir. Kul hakkıdır.

“KÜLAHIMA ANLAT”

*Mansur başkanımın güzel bir sözü var; ‘Müslüman’ın ağzından bal damlar.' Bunların ağzından yalan, iftira, küfürden başka bir şey duydunuz mu? Ne diyorlar? ‘Ben gidersem her şey kötü olacak.' Yapma ya. Bak sen ya. Her şeyi biliyor, bak sen. O gidecek her şey kötü olacak. Milleti korkutmaya çalışma.

*Bu milletin aklı kendine yeter. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bin yıllık devlet geleneği var. Muz devleti değil. Git sen onu külahımı anlat. Külahımı anlat. Bu büyük devlet hiç zaafa uğramadı. Kimler geldi, kimler geçti? Bak dünyaya hükmeden Sultan Süleyman burada doğdu.

*Osman İmparatorluğu’nu şaha kaldırdı. Ama bir gün fani dünya, toprak oldu gitti. Hepimiz gelip geçeceğiz. Bir tek kim kalacak? Vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız. Bu millete saygı duy

“5 AVANTA VERİRİM YİNE YENERİZ”

*20 değil 25 yıl sonra Ankara’da, İstanbul’da yönetim aldık. Ne oldu? Millet mutlu. Ben iddia ediyorum. Hani maçları yapardık ya iki avanta verirdik. Üç avanta verirdik. Bunlara beş veririm ben ya. Gene bunları yeneriz İstanbul’da. Bunlara beş kol avanta veririz biz ya.

*Belediyeler tıkır tıkır işliyor. Hem de bizi engellediler, köstek oldular. Engelleme hikayelerini anlatsam Cem Yılmaz’ın parodisi gibi gülersiniz ağlanacak halimize. Herkes artık daha mutlu. Ülke tıkır tıkır işleyecek merak etmeyin. Millet güzel güzel kazanacak. 15 Mayıs sabahından itibaren milletçe, birlik, bütünlük içinde yolumuza devam edeceğiz.

*Devlette devamlılık ilkesine uygun olarak hareket edeceğiz. Biz devlet ahlakına güveniriz. Devlet insanı olmayı önemseriz. Bir insanın devlet sevgisini, millet sevgisini alalım, ölçelim, teraziye koyalım… Ayıptır ya. Ayıptır Allah aşkına.

*Bu ülkede particiliği bitireceğiz. Ama öncesinde birbirimiz seveceğiz. Ben siyasete başladığımda babam dedi ki ‘Partili olabilirsin, partin için çok çalış, millet için çok çalış. Ama sakın partizanlık yapma. Partizanlık yaparsan benim evladım değilsin' dedi.

“HADİ ORADAN, HADİ İŞİNE”

*Seçimde köyümüze, A Haber geldi, bizim mezarlıkları çekti. Sanki bir şey bulacak. Dedim bari Fatiha okusaydı orada. Onu da okumazlar. Bunlar garip insanlar. Benim kalkacaksın gelmişimi, geçmişimi ya da milli duygularımı ya da inancımı teraziye koymaya kalkacaksın.

*Hadi oradan işine, hadi işine. Vekili de bakanı da hepsi. Cumhurbaşkanı da işine. Zaten 14 Mayıs’ta onu evine yollayacağız. Yollayacağız onu evine. Tıpış tıpış gidecek. Bu ülkede particiliği bitireceğiz.

“4'ÜNÜ DE EMEKLİ ETTİ”

*Trabzon’a 4 bakanlık vermiş. 4'ünü de emekli etti farkında mısınız? Hepsini milletvekili adayı yaptı. Hem de korktu seçilmezler, millet oy vermez diye; birinci sıraya koydular onları. Hem İstanbul’da hem burada. Neyse Allah’tan ne var şimdi? Yeni hükümette Ekrem İmamoğlu var. Trabzon, bu kardeşinize emanet.

*Biz iş yapmaya, çalışmaya geliyoruz. Türkiye değişim istiyor, ilk turda bu iş bitsin istiyor. Kazananlar Kulübü biziz, biz. Kim biliyor musunuz? Millet, millet…Bir avuç insan kaybedecek. Milletin vicdanı galip gelecek. 15 Mayıs sabahı ‘ben' devri bitecek. ‘Biz' dönemi başlayacak. Güneş başka bir güzel doğacak. Bir bakmışsınız 15 Mayıs sabahı güneş, bordo-mavi doğmuş.

