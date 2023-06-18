İmamoğlu’ndan Erdoğan’a çarpıcı ‘Fetret Devri’ cevabı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Başkanı Erdoğan’ın İstanbul yönetimiyle ilgili ‘Fetret Dönemi’ eleştirisine sert cevap cevap verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekipleri, Taş Mektep'i yeniden canlandırdı.

İstanbul'un incisi Büyükada'nın sembol mekanının yeniden açılışı için düzenlenen törene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dr. Dilek İmamoğlu ile birlikte katıldı.

“ADALAR, BİZİM İÇİN UNUTULMAZ BİR HAZİNE”

Yenilenen Taş Mektep'in kaderine terk edilmiş halini görünce çok şaşırdığını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi;

*Adalar, başından beri bizim için unutulmaz bir hazine. Ve bu hazinenin hak ettiği değere kavuşması için, yapacağımız oldukça fazla şey var. Çünkü Adalar, sadece bir yaşam alanı değil, bir kültür hazinesi, bir tarih hazinesi.

*Muhteşem bir miras ve tek şartı var. Mirası, mirasyedilere değil de mirası koruyan ve geliştirenlere teslim edildiğinde, bize çok özel fırsatlar yaratan bir bölge.

*İstanbul’un tarihini çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere aktarmak da bizim sorumluluk alanlarımızın belki de ilk sıralarında bulunuyor.

*Bu bilinçle, Ada'nın unutulmuş, biraz da kenara itilmiş bir yapısını hak ettiği değere kavuşturmak heyecan verici.

*Yani Taş Mektep'i, Adalar'ın yeni kültür merkezi, bir yaşam alanı, bir buluşma yeri, güzel anıların biriktirildiği, dünyanın çok güzel sanatçılarının belki bir kısım söyleşilerinin, buluşmalarının, sergilerin olduğu bir yere dönüşmesi gerçekten heyecan verici.

İBB MİRAS'A “TAŞ MEKTEP” TEŞEKKÜRÜ

*Uzun yıllar çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Taş Mektep, metruk bir hale dönüşmüş. Ki o halini gelip gördüğümde, gerçekten çok üzüntü duydum. Bu yadigarı, bu güzel eseri gelecek nesillere aktarmak için, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok özel markası haline gelen İBB Miras'taki ekip arkadaşlarımla birlikte, yoğun bir çaba sarf ettiğimizi söylemek isterim.

*Taş Mektep'i aslına sadık kalarak daha güzel, daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalarını yaptılar. Ahşabından demir elemanlarına, yapısal çatlaklarından peyzajına, inanın her bir köşesine, her bir kirişine, ağacına özen gösterdiklerini gördüm.

*Hatta biraz önce erik ağacına bakınca, normalde bu hale gelmiş erik ağacı pek peyzajda tutulmaz. Ama ona bile özen göstermişler. ‘Belki de buradan mezun olanların erik yemişliği var' diyeceğim ama o kadar eski gözükmüyor.

*Bu kadar özenli davrandılar doğaya. Taş Mektep, bugünden itibaren; içinde sergi salonu, sanat alanları, kütüphanesi, kafesi, İstanbul Kitapçısı ve açık hava amfisiyle yeni nesil bir kültür merkezi haline dönüşecek.

*Burada bulunan kütüphanemiz, yüzlerce kitabı vatandaşlarımızla buluşturacak. Kütüphane kataloğuna çok yakında, özellikle Ada mirasını anlatan ve Ada'yla ilgili bilgi almak isteyenler için de güzel bir koleksiyon eklenecek.

*Alanda oluşturduğumuz Beltur Kafe, Taş Mektep ziyaretçilerine çok özenli lezzetler sunacak. Sergi salonumuz, buraya kültür faaliyetleri adına çok özel buluşmaları sağlayacak.

ADALAR ANISINI ANLATTI

“İstanbul için olağanüstü bir hazine” olarak nitelediği Adalar'a gereken özeni göstermek için büyük bir çaba içerisinde olduklarının altını çizen İmamoğlu, ilçe özelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bir özet yaptı. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tanık olduğu bir olayı da katılımcılarla paylaştı:

*Görev süremizi 2024'te tamamlıyor olacağız. 25 yıl boyunca, sadece ve sadece tek sebeple, Adalar Belediyesi başka bir partiden belediye diye, bu şehre ve bu güzel, biblo gibi şehrin vitrini gibi duran Adalar'a hizmet edilmemesi ve o 25 yılda yapılan hizmetlerin belki de birkaç katını, sadece 5 yılda yapabilmenin gururunu ve onurunu yaşıyor olacağız.

*Adaletle, eşitlikle, ayrım etmeden, hizmet etmenin ne olduğunu bilmeyenlerden, 4 yıl boyunca yaptıklarımızı da anlamalarını açıkçası beklemiyorum. Vatandaşa hizmet etmek, anlamayacakları taraf. Vatandaşlara hizmet etmek yerine, bir avuç insana hizmet etmekle ilgili ayrımcılığı, 25 yıl boyunca bir israf düzeni ve o süreç içerisinde partizanlık şekliyle ayrımcılık yapmayı, ben Adalar’la ilgili bir anımda yaşadım.

*İlçe Belediye Başkanıydım. Buranın o dönemki Belediye Başkanı, buranın çöp taşımasıyla ilgili tekne sorununu, o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı'na aktardığı toplantıda ben de vardım. Ne yazık ki, 5 yıl boyunca tek randevu alabildim.

*O büyükşehir belediye başkanı toplantısına üç Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediye başkanı olarak katıldık. Dün gibi hatırlıyorum. Birisi bendim, birisi Adalar Belediye Başkanı, bir diğeri de başka bir iIçemizin belediye başkanı. Konuları konuşurken, o dönemki Adalar Belediye Başkanı'nın, çöpün taşınmasıyla ilgili, bugüne kadar verilen teknenin niçin verilmediği konusunda ısrarlı sorular sormuştu.

*Kısa dönem belediye başkanlığı yapmış şahıs yanıtına Adalar Belediye Başkanı çok büyük tepki göstermişti. Kalkıp adamı tutmak zorunda kalmıştım. Verdiği cevap şuydu: ‘Siz de siyaset yapıyorsunuz, ben de siyaset yapıyorum. Niçin vereyim ki, niçin yardımcı olayım ki' demişti. Ve o kişi, bu şehre 1,5 sene belediye başkanlığı yaptı. Bakın bu kulaklar duydu ve yaşadı.

“SİZE GÖRE ‘FETRET DÖNEMİ' OLABİLİR, BİZE GÖRE…”

“Bugün gerçekten hala bakıyorum; dört yıl olmuş, millet oy vermiş, sizi tıpış tıpış evine yollamış” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Hala sindiremiyorlar ve birtakım ifadelerde bulunuyorlar. Efendim neymiş? Bizim bu dönemi, ‘fetret dönemi' diye tanımlama cihetinde bulunuyor. Hem de ne yazık ki yeni seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanı, bunu bir cami açılışının önünde söylüyor.

*Yani bir caminin önünde söylenecek, herhalde en son söz, yalan konuşmaktır. O bakımdan, bu sözün orada söylenmesini kınıyorum. Çünkü, sizin fetret döneminizi yıkıp, israf döneminizi ortadan kaldıran bizler, anlıyorum ki sizi büyük bir bunalıma soktuk.

*O bunalım hala devam ediyor. O bunalımdan kurtulamadınız. İşte bugün, burada ortaya çıkan Taş Mektep, tam da bunun karşılığıdır.

*Yani geçmişten beri metruk halde bırakıp, dönüp bile bakmadığınız bu ve buna benzer İstanbul’un her köşesindeki ecdadın bize bıraktığı eserleri hak ettiği değere kavuşturmak; evet size göre ‘fetret dönemi' olabilir, ama bize göre, tam aksine şehre hak ettiği değeri vererek, sizin hizmetinizde olan bir avuç insana hizmet etmek değil, insanlarımıza ve 16 milyon insanımıza hizmet etmenin karşılığı bir görüntüdür.

“AİLE YAKINLARININ DERNEĞİNE, VAKFINA EMANET EDİLMİŞ BİNAYI…”

Konuşmasındaki ikinci örneği de Adalar'dan veren İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı;

*Burada, Adalar İskelesi'nin üstünde bulunan, aile yakınlarının derneğine, vakfına emanet edilmiş binayı, kamu olarak almak hakkımız olmasına rağmen verilmemesini ve oranın bir aile yakınınızın, çocuğunuzun kullandığı bir vakfa teslim etmeyi, kendine devlet yönetimi aklı ve anlayış olarak gören insanlar, işte bizim bu yönetim anlayışını ‘fetret dönemi' olarak tanımlıyor olabilirler.

*Ama bu tür ortamlardan kurtulmak, bu mücadele, bir an için kolay bir şekilde geri döndürülemeyebilir. Ama bunun yolu yöntemi vardır. Bu yapılır. Başarılır da. Herkes hafızasında, 2019'da elde ettiğimiz başarıyı, canlı ve taze tutsun.

*O, hiç aklınızdan çıkmasın. Onu canlı tutacağız ve önümüzdeki süreçlerde, memleketimizin bu değişimine ve dönüşümüne, hep birlikte imza atacağız.

*Bugün babalar günü. Burada bulunan bütün babalara, güzel bir ömür ve yaşam diliyorum. Evlatlarının, güzel çocuklarının onlara layık birer evlat olmasını diliyorum. Her zaman bütün anne babaların çocuklarıyla ilgili hayal kurdukları ne var ise, ki anneler babalar çocukları için hep güzel hayaller kurarlar, onların gerçekleşmesini diliyorum.

*Bu güzel yapının, babalar günü hediyesi olarak hem Adalara hem İstanbul’umuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından Taş Mektep, kesilen kurdele ile yeni haliyle ve Adalar halkının yoğun ilgisiyle yeniden kamunun hizmetine girmiş oldu. Taş Mektep'in ilk ziyaretçileri de İmamoğlu çifti ile Adalar sakinleri oldu.

ADALAR'A 50 YENİ ‘ADAMİNİ' GELDİ

İmamoğlu, Taş Mektep'in açılışı öncesinde de Adalar genelinde hizmete girecek, yüzde 100 yerli ve milli elektrikli “AdaMini”lerle ilgili, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İETT Genel Müdürü Dr. Buğra Gökce ile İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet'ten bilgi aldı.

Gökce ve Demet'in verdiği bilgilere göre; faytondan arındırılan Adalar'da, temizlik sorunu yaratmaması ve çevre dostu olması amaçlanarak, 2020 Haziran ayında 40 adet “GreenCar”, “AdaBüs” ve 25 adet “Greencar AdaMini” ile hizmet vermeye başlandı.

AdaBüsler ile toplu taşıma ve turistik tur hizmeti, AdaMiniler ile özel ulaşım hizmeti verilmeye başlanarak, 70 kişi için istihdam yaratıldı. AdaBüs ve AdaMiniler, tamamen elektrik ile çalışırken, sıfır emisyon olarak hizmet veriliyor.

2021 Ekim ayında, artan yolcu talebini karşılayabilmek adına, 60 adet “SGMS AdaMini”, Adalar İşletme Müdürlüğü'nün filosuna dahil olurken, artan araç sayısıyla 91 kişi için daha istihdam yaratıldı.

SGMS araçlar da tıpkı “Greencar”larda olduğu gibi, çevre dostu ve tamamen elektrikli olup, şarj süresi 4 saat. Azalan şarj süresi sayesinde Adalar İşletme Müdürlüğü'nün yolcu taşıma kapasitesi de arttı. 2021 yılından sonra, dünyadaki turizmin tekrar hareketlenmesi ve ülkemizin turist yoğunluğu bakımından en rağbet gören ülkelerden biri olması sebebiyle, tekrar talep artmış ve araçlar yetersiz kalmaya başlamıştı.

Bunun üzerine, Haziran 2023 itibariyle, Adalar İşletme Müdürlüğü'nün filosuna 50 adet “CleanVac AdaMini” eklenerek, halkın hizmetine sunuldu. Filoya yeni katılan CleanVac AdaMiniler, 3+1 kişilik tescili alınmış, plakalı, yüksek teknolojili, rejeneratif frenleme teknolojisi ile daha ekonomik. CleanVac AdaMiniler, 2 yıl bakım-onarım garantili olmalarıyla da göze çarpıyor.

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