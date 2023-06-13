İmamoğlu’ndan İstanbul Valisi Gül’e ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül’ü ziyaret etti. İmamoğlu, “Kendisine görevinde başarılar dilerim. 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimize hizmette kolaylıklar dilerim” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve yeni atanan İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, “Kendisine görevinde başarılar dilerim. 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehrimize hizmette kolaylıklar dilerim” ifadelerini kullandı.