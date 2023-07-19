İmamoğlu’ndan sızdırılan video ile ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi ile CHP'li bazı kurmayların çevrimiçi yaptıkları toplantı kaydının sızdırılması hakkında açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) ‘125 Yeni Otobüs Temini Sözleşme Töreni’nde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, imza töreni sonrası sızdırılan CHP toplantısıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

-Partinin mevzuları partililerle konuşulur. Partinin yöneticileriyle parti meclisi üyeleriyle konuşulur. Eski yeni milletvekilleriyle konuşulur ilçe başkanlarıyla konuşulur. Bundan daha doğal bir şey yoktur.

-Bu ve benzeri belki 200’e yakın toplantımız olmuştur diyebilirim seçimden bu yana. Bunların gizli bir tarafı yok. Bugün bile buna benzer toplantılarımız var.

-Gizli bir tarafı yok. Konuşulan konular partinin konularıdır. Bunlarla ilgili hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konulmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim.

“TOPLANTILAR DEVAM EDECEK”

-Araştıracağız, bakacağız bunu seven kimler var. Parti içinden mi dışından mı bakacağız.

-Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle çekinmeden kalbimizde ne varsa aile meselesi gibi konuşmaya devam edeceğiz, oradan sağlıklı karar çıkması için de yapılan her işlemi takip edeceğiz.

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