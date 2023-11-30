İmamoğlu’nun davası 25 Nisan’a ertelendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi yasak ve hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 25 Nisan 2024 tarihine ertelendi.

Ali Selim YAMANLI

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 6 belediye personelinin Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verildiği gerekçesiyle “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma 25 Nisan 2024 tarihine ertelenirken İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“KONUNUN SAYIŞTAY DENETÇİLERİNE SEVK EDİLMESİ OLUMLU”

“Duruşma beklediğimiz gibi usul ve işlemlerin tamamlanmasıyla geçti” diyen Polat, şunları söyledi:

– Müvekkilimizi hazır edemedik daha önce getireceğimizi söylememiş olmamıza rağmen malum program değişiklikleri nedeniyle bu celse hazır edemedik. Dosya bilirkişiye sevk edildi. Konunun uzmanlarından Sayıştay denetçilerine sevk edilmesi de olumlu. Çünkü belediyeleri mali açıdan denetleyen, inceleyen kurumdur. Konunun uzmanıdır.

Erteleme kararının yerel seçimlerden önce beklendiğiyle ilgili bir soruya ise Polat “Benim öyle bir beklentim yoktu. Çünkü dosya bilirkişiye gittiği zaman zaten en az 90 gün sürenin geçmiş olması gerekecek. Sayın mahkeme de bunu göz önünde bulundurdu. Nisan sonuna doğru kalmasının nedeni de gördünüz. 31 Mart'ta yerel seçimlerden sonra itiraz süreçleri ve adliyelerin durumu göz önüne alındığında makul” dedi.

SAVCI ZORLA GETİRİLME İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı duruşmaya katılmayan İmamoğlu hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasını talep etti. Ancak mahkeme bu kararı reddederek İmamoğlu’nun mazeretini son kez kabul ettiğini belirtti.

Söz hakkı verilen Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, “Müvekkilimizi hazır edemedik. Ara kararda bu celse hazır edeceğimizi söyledik ama ön görülemeyen sebeplerle hazır edemedik. Müvekkili celse arasında dinletebiliriz. Sayın başkanın beyanı alındıktan sonra işin esasına ilişkin eylemin gerçekleşmediğine, bu eylemle sayın başkanın illiyet bağının olmadığına ilişkin beyanlarımızı, ifadesi alındıktan sonra yapacağız” dedi.

Cumhuriyet savcısı, davetiye tebliğ edilmesine rağmen İmamoğlu’nun duruşmaya gelmemekte imtina ettiği anlaşıldığından hakkında zorla getirilme kararının çıkartılmasını talep etti. Sanık avukatlarının İçişleri Bakanlığ’ının duruşmaya katılma taleplerinin reddini de isteyen savcı dosyanın bilirkişiye tevdine karar verilmesini istedi.

MAHKEME GÖREVİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını söyleyen İmamoğlu’nun avukatı Polat “Dün çok yoğun bir yağış vardı. Kendisinin birçok randevusu aksadı. Bugün için ön görülemeyen görüşmeleri oldu ve mazeret sunduk talebin reddini istiyoruz. Talebin yersiz olduğu aşikardır” dedi.

Mahkeme İmamoğlu’nun kamu görevini göz önüne alarak mazeretinin son kez kabulüne hakkında zorla getirilme talebinin reddine karar verdi. Dosyayı kamu zararının olup olmadığı, zarar var ise ne kadar olduğu ihalelerin mevzuata uygun yapılıp yapılmadığı ile ilgili bilirkişinin rapor hazırlamasını istedi. Mahkeme İçişleri Bakanlığının katılma taleplerinin kabulüne ilişkin verilen ara karardan dönülmesine ilişkin talebi de reddetti.

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