İnce: Buna çok üzüldüm

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, deprem bölgesinde yer alan Hatay’ın İskenderun ilçesini ziyaret etti. Bölgede kısa bir basın açıklaması düzenleyen İnce, "Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala enkaz gördük. Buna çok üzüldüm" dedi.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İskenderun’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İnce, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “1999 Marmara depreminde tecrübeli olduğum için, orada bizzat yaşadığımız için depremin üzerinden 5 – 6 ay geçtiğinde Devlet de unutur, yardımseverler de unutur. Herkes unutur. Biz 1999 Yalova’da bunu yaşamıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte İskenderun, Antakya, Kahramanmaraş ve Pazarcık'ta her tarafı gezeceğiz. Bu bölgeyi gündemde tutmak istiyoruz, insanlar unutulmasın istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜZERİNDEN 6 AY GEÇMESİNE RAĞMEN HALA ENKAZ GÖRDÜK”

Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala enkaz gördüklerini söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Buna çok üzüldüm. Yani bunların kaldırıldığını tahmin ediyordum. Bir de geçmişte miting yaptığımız yeri su basmış.

*Deniz şehrin içine girmiş, dükkanların yarısı kapalı. İskenderun gibi il olmayı çoktan hak eden bir kentin daha canlı olmasını bekliyordum.

*Buradaki insanlar şimdi bir de sıcakla boğuşacaklar. Konteynırlarda, çadırlarda buradaki yurttaşlarımızın sorunlarını gündemde tutmak için, dile getirmek için, çare üretmek için arkadaşlarımla birlikte deprem bölgesini tekrar geziyoruz.

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