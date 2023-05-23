Abone Ol

İnce: Maalesef siyaset dünyamız kirletilmiştir

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir" ifadesini kullandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İnce: Maalesef siyaset dünyamız kirletilmiştir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır.

* Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir.

* Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz.

Muharrem İnce, hastaneden fotoğraf paylaştıİlginizi ÇekebilirMuharrem İnce, hastaneden fotoğraf paylaştıİmamoğlu'ndan Erdoğan’a montaj video tepkisiİlginizi Çekebilirİmamoğlu'ndan Erdoğan’a montaj video tepkisiKılıçdaroğlu'ndan montajlı videolar için suç duyurusuİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan montajlı videolar için suç duyurusuReuters'tan Erdoğan'ın "ama montaj, ama şu, ama bu" açıklamalarına çarpıcı yorumİlginizi ÇekebilirReuters'tan Erdoğan'ın "ama montaj, ama şu, ama bu" açıklamalarına çarpıcı yorum

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam