İnce: Maalesef siyaset dünyamız kirletilmiştir
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir" ifadesini kullandı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır.
* Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir.
* Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz.