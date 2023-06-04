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İnşaat kazısında bulundu, halk bölgeden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde inşaat için temel kazısı sırasında bulunanlar emniyet güçlerini harekete geçirdi.

Yayınlanma: 20:38 - 04 Haziran 2023 Güncellenme:
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Suriye’nin Resulayn kentine sınır komşusu olan Ceylanpınar’ın 15 Temmuz Mahallesi’nde bir inşaatın temel kazısı sırasında iş makinesine havan mermisi takıldı.

EMNİYET GÜÇLERİNE HABER VERİLDİ

Toprağın altında bulunan havan mermisini fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Ardından havan mermisi kontrolü şekilde patlatıldı. Yaşanan patlama anı cep telefonuyla görüntülenirken, imha edilen havan mermisinden yükselen duman ise ilçe merkezinde tedirginlik yarattı.

Ekipler, yapmış olduğu incelemede havan mermisinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’ye yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı döneminde PKK/YPG’li teröristler tarafından atıldığı belirlendi. (DHA)

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