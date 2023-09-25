İntikam için tetiğe bastı, yanlış kişiyi canından etti
İstanbul’da 21 yaşındaki Murat Muştu, 2 arkadaşıyla yolda yürürken silahla vurularak öldürüldü. Polis şüpheliyi kameralardan belirleyerek yakaladı. Gözaltına alınan Alican S.’nin (25) daha önce kendisini ayağından vurduğunu iddia ettiği Eyüphan F.’yi vurmak isterken, yanlışlıkla Murat Muştu’yu öldürdüğü belirlendi.
Murat Muştu, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde akşam saatlerinde arkadaşları Eyüphan F. ve Mahmut O. ile buluştu.
Bir süre maç seyreden 3 arkadaş saat 22.00 sıralarında dışarı çıkarak sokakta yürümeye başladı.
Bu sırada silahlı bir kişi 3 arkadaşa doğru ateş etti. Olayda Murat Muştu vurularak hayatını kaybetti.
21 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayetin ardından Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Araştırmalarda, cinayeti Alican S.'nin işlediği anlaşıldı. 21 suç kaydı olan şüphelinin güvenlik kamera kayıtlarından tespit edildiği öğrenildi.
YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin ifadesi alınca Murat Muştu'nun yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Ailcan S.'nin ifadesinde “Eyüphan 15 gün önce beni ayağımdan vurmuştu. Akşam Eyüphan'ın arkadaşlarını balkonunda gördüm. Eve giderek silahımı aldım. Sokakta beklemeye başladım.Üç arkadaş dışarı çıktı. Ben Eyüphan'a ateş ettim. Murat Muştu’yu hedef almadım” dediği öğrenildi.
Eyüphan F.'ye ateş ederken, yanlışlıkla Murat Muştu'yu vuran şüphelinin olayda kullandığı silah da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
O ANLARA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ateş edilmesiye birlikte 3 arkadaşın koşmaya başladığı görülüyor.