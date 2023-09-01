Irak’ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildi. Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

– PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak’ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30’da hava harekatı icra edilmiştir.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

– Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

– Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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