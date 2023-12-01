Irak’ın kuzeyine hava harekâtı
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK’lı teröristin silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi” denildi. (DHA)