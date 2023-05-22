İSKİ İstanbul barajlarının su seviyesini açıkladı

İstanbul'da son günlerdeki yağışlar barajlardaki doluluk seviyesini yükseltti. Ocak ayında yüzde 28,85 ile kritik seviyeye inen barajlardaki doluluk oranı, son ölçümlere göre yüzde 49,47'ye çıktı.

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kış aylarında beklenen yağışın olmaması nedeniyle kentteki barajların doluluk oranının düşük seviyede ilerlediğini belirtti.

İSKİ, bugün itibariyle İstanbul’daki baraj doluluk oranlarını paylaştı. Buna göre, ocak ayında yüzde 28,85 olan barajlarındaki doluluk oranı yüzde 49,47 olarak ölçüldü.

İSKİ verilerine göre İstanbul'da en düşük su seviyesinin ölçüldüğü Pabuçdere Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 12,67 olarak ölçüldü. En yüksek su seviyesinin olduğu Ömerli Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 79,53 oldu.

İSKİ’nin yaptığı son ölçümlere göre barajlardaki su seviyeleri şöyle:

Alibeyköy Barajı: Yüzde 26,49

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 34,14

Darlık Barajı: Yüzde 65,34

Elmalı Barajı: Yüzde 43,88

Istırancalar Barajı: Yüzde 31,25

Kazandere Barajı: Yüzde 14,95

Ömerli Barajı: Yüzde 79,53

Pabuçdere Barajı: Yüzde 12,67

Sazlıdere Barajı: Yüzde 32,95

Terkos Barajı: Yüzde 41,14.

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