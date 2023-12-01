İstanbul, 465 milyar bulunursa güçlendirilir

Suat Sarı, İstanbul’a özel bütçe yapılmasını istedi. “İstanbul depremi koşa koşa gelirken havadan dolar gelmesini mi bekleyeceğiz?” dedi.

Hakan KAYA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü ve İBB Başkanı aday adayı Dr. Suat Sarı olası İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı rakamlar açıkladı. Dünya Bankası Türkiye Direktörü'nün açıkladığı verilere göre kentteki bina güçlendirme çalışmaları için 465 milyar dolara ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Sarı “İstanbul'un boşa harcayacak 1 dakikası bile yok” dedi.

104 YIL GEREKİYOR

İBB 2024 bütçesinin sadece yüzde 4.5'inin dayanıklı yapıların güçlendirilmesi ve afet önlemleri için ayrılmasını eleştiren Sarı “Bu oran İstanbul için son derece yetersiz. Olası İstanbul depremi için yapılacak kentsel dönüşüm ve diğer alınacak önlemlerin büyükşehir bütçeleri ile yapılamayacağı da ayan beyan ortada. Burada ana sorumlu olarak İBB gösterilemez” değerlendirilmesi yaptı.

465 milyar doların İBB bütçesinin 66 katı olduğuna değinen Sarı “Yine Uzmanların tespitlerine göre kentsel dönüşümün bu hızla gitmesi halinde İstanbul'un güçlendirilmesi için 104 yıla ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bir yanda 465 milyar dolar, diğer yanda 104 yıl gerekiyor. İstanbul depremi koşa koşa gelirken; havadan 465 milyar dolar gelmesini mi bekleyeceğiz yoksa İstanbul'da 104 yıl boyunca deprem olmaması için dua mı edeceğiz?” dedi.

Deprem sorunun ancak devlet bütçesi ile çözülebileceğini vurgulayan Sarı “Aksini söyleyenler İstanbul'a yalan söylüyor. Gayri Safi Milli Hasıla'nın yüzde 30'unun, vergi gelirlerinin yüzde 40'ının, tedarik zincirinin yüzde 50'sinin döndüğü İstanbul'a; Londra, Paris, New York, Berlin benzeri kentler gibi afetler için merkezi bütçeden özel pay ayrılmalıdır” diye konuştu.

2 milyon 420 bin kişilik kurtarma ekibi var mı?

SUAT Sarı, olası depremde İstanbul'da 242 bin yapının hasarlı hale gelmesinin beklendiğini hatırlatıp şu tespitleri yaptı: “Her binaya koruma, ilkyardım, söndürme ve kurtarma ekibinden oluşan 10 kişilik müdahale ekibi gerekiyor. 242 bin bina için AFAD bünyesinde sertifikalı ve bu eğitimleri almış 2 milyon 420 bin ilk müdahale ve kurtarma ekibi var mı? Depremde İstanbul'dakiler kendi derdine düşeceğinden bu ekipleri, İstanbul dışından nasıl ulaştıracaksınız? Ekipler yetersiz olduğunda 6 Şubat 2023'teki kaosun benzeri yine devam edecek. Türkiye'de 719 bin gönüllü mevcut. Eğitimli sayısı ise sadece 48 bin kişi.”