İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 10 günde yüzde 2,41 azalarak yüzde 34,54 olarak ölçüldü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, bu yıl mayıs ayı ortalamasında yüzde 48,58’le en yüksek seviyeye ulaşan doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 35’in altına düştü.
Barajlardaki doluluk oranları bugün Alibey’de yüzde 16,31, Terkos’ta yüzde 20,74, Elmalı’da yüzde 25,1, Darlık’ta yüzde 50,1, Ömerli’de yüzde 67,85, Büyükçekmece’de yüzde 15,02, Sazlıdere’de yüzde 18,39, Istrancalar’da yüzde 32,71, Kazandere’de yüzde 8,14, Pabuçdere’de ise yüzde 4,6 olarak ölçüldü.
Bugün kente su sağlayan barajlardaki toplam su miktarı yüzde 34,54 olarak kayıtlara geçti.