İstanbul barajlarındaki su seviyesi tedirgin etti

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 5 Temmuz itibariyle barajlardaki doluluk oranının ortalama yüzde 42.95 olduğunu açıkladı. Barajlardaki doluluk oranının bir önceki yıla oranla yüzde 29.47'lik düşüş yaşandığı kaydedildi.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentteki barajların doluluk oranlarını paylaştı. 5 Temmuz itibariyle barajlardaki doluluk oranının ortalama yüzde 42.95 olurken, en yüksek doluluk yüzde 74.51 ile Ömerli Barajı olurken, en düşük ise yüzde 4.22 ile Pabuçdere Barajı oldu.

Barajlarda ölçülen yıllık yağış miktarı 5 Temmuz itibariyle 335.83 kg/m2 ile son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.

Son 10 yıldaki barajlardaki doluluk oranının dağılımında ise yüzde 22.97 ile en düşük oranın görüldüğü 5 Temmuz 2014 tarihinin ardından yüzde 42.95 ile en düşük ikinci oran olarak kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranının ise bir önceki yıla oranla yüzde 29.47'lik bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü