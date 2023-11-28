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İstanbul Boğazı’nda trafik askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Yayınlanma: 18:12 - 28 Kasım 2023 Güncellenme:
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İstanbul Boğazı’nda trafik askıya alındı

İstanbul’da kötü hava koşulları ulaşımı etkilemeye devam ediyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin saat 17.50 itibarıyla olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı’nın da hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldığı duyuruldu. (AA)

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