İstanbul il başkanlığına atama mı yapılacak? CHP’den açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atama yapılacağı iddialarına ilişkin bu akşam yazılı bir açıklama yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılacağı iddiaları sonrası partiden açıklama geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Kamuoyunda gelişen ‘İstanbul İl Başkanlığına atama yapılacağı' iddiasına binaen; İstanbul il başkanı, seçilmiş il delegeleri tarafından seçilmiştir ve İstanbul il başkanını sadece il delegeleri belirler. Kamuoyunda cereyan eden tartışmalar, partimizin gündeminde yoktur.”