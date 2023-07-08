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İstanbul il başkanlığına atama mı yapılacak? CHP’den açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atama yapılacağı iddialarına ilişkin bu akşam yazılı bir açıklama yaptı.

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İstanbul il başkanlığına atama mı yapılacak? CHP’den açıklama

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılacağı iddiaları sonrası partiden açıklama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kamuoyunda gelişen ‘İstanbul İl Başkanlığına atama yapılacağı' iddiasına binaen; İstanbul il başkanı, seçilmiş il delegeleri tarafından seçilmiştir ve İstanbul il başkanını sadece il delegeleri belirler. Kamuoyunda cereyan eden tartışmalar, partimizin gündeminde yoktur.”

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