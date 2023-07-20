İstanbul Kapalıçarşı’da operasyon: Piyasa değeri 80 milyon lira

İstanbul Emniyeti, tarihi Kapalıçarşı’ya sahte altın operasyonu düzenledi... Operasyonda, saflığı düşürülmüş 50 kilo altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınların 80 milyon lira olduğu belirtildi.

Habip ATAM

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İstanbul’da polisi harekete geçiren olay, bazı kuyumcuların şikayetiyle ortaya çıktı…

Polise şikayette bulunan kuyumcular “22 ayar diye aldığımız bazı takılar 8 ayar çıktı” ifadesi üzerine bir ay önce çalışma başlattı…

Araştırmada, Fatih, Kapalıçarşı'da bir kuyumcu atölyesinde, ayarı düşürülmüş altın takı üretildiği belirlendi.

50 KİLO ALTIN

Polis ekipleri belirlenen adrese 13 Temmuz'da operasyon düzenledi. Baskında iş yeri sahibi M.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı.

Atölyede yapılan aramalarda ise yaklaşık 50 kilo altın ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar arasında; bilezik, kelepçe, zincir, yüzük gibi takıların yanı sıra, imalat sırasında ortaya çıkan ramat ve eritmeye gönderilecek has altınlar da bulunduğu görüldü.

Emniyette sergilenen altınlar kuyumcu vitrinini aratmazken, ele geçirilen ürünlerin çoğunun ayarının düşürülmüş olduğu belirtildi.

Ele geçirilen takılar uzmanlarca incelenince, şüphelilerin yöntemleri de ortaya çıktı.

8 AYAR ALTINA 22 AYAR YAZIYORLARDI

İddiaya göre, altın dolandırıcıları, 22 ayar olarak üretmeleri gereken ürünleri imal ederken, eritilmiş altın içerisine bakır karıştırıyordu. Bu durum altının saflığını (ayarını) düşürüyordu.

İmal edilen takıların üzerinde ince altın kaplama yapılıyor ve rengi 22 ayar altına benzetiliyordu.

Daha sonra ise lazerle “22 ayar” ibaresi işlenerek, yüksek saflıkta altın izlenimi veriyorlardı.

80 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ALTIN

Uzmanların verdiği bilgiye göre 22 ayar bir altın içerisinde az miktarda bakır bulunuyor. Bu nedenle 10 gram 22 ayar altın bir bilezik güncel tutarla işçiliksiz olarak yaklaşık 15 bin 900 lira ediyor. Altının içerisindeki bakır miktarı arttıkça değeri de azalıyor.

8 ayar olan 10 gram bir bilezik işçilik eklenmeden güncel fiyatla 5 bin 800 lira ediyor. Dolandırıcılar bu yöntemle 15 bin 900 liralık bir bileziğin yerine 5 bin 800 liralık bir bilezik vermiş oluyor.

Bu yöntemle yaklaşık olarak 3 kat haksız kazanç elde eden şüpheliler, elde ettikleri kazançla, eşleri ve yakınlarına gayrimenkul ve lüks araç alıyordu.

Polisin operasyon düzenlediği dolandırıcıların geçmişte elde ettikleri haksız kazancın araştırıldığı dile getirilirken, emniyette sergilenen altınların değerinin 80 milyon lira olduğu öğrenildi.

EV HAPSİ UYGULANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında ev hapsi uygulandığı öğrenildi.

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