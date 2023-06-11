İstanbul merkezli IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Terör örgütü IŞİD'e yönelik İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, IŞİD Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda; İstanbul merkezli 2 ilde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. (DHA)