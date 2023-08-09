İstanbul ve çevresi için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre bugün İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Sakarya çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar Karadeniz Bölgesi'nin batısında da etkili olacak. Yağış alan bölgelerde hava sıcaklıklarında düşüş gözlenecek.

Sozcu.com.tr

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İstanbul ve çevresinde yaşayanlar bugün, geçen günlere nazaran daha serin bir havaya uyandı. İstanbul’da görülecek en yüksek sıcaklığın bugün 28 derece olması ve sağanak yağışın yer yer kendini göstermesi bekleniyor. Marmara Bölgesi’nin doğusunu ve Batı Karadeniz’i etkileyecek yağışların bugün ve yarın yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre yağışlar hafta sonuna doğru etkisini azaltacak, pazar günü yeni yağışlı hava dalgası gelecek.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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