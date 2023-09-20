İstanbul ve Mersin’de IŞİD operasyonu! Örgütün eğitimcisi yakalandı

İstanbul’da terör örgütleri IŞİD ve El Kaide üyesi şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Polisin peşinde olduğu 9 şüpheli yakalandı. Mersin'de de alınan bir istihbaratı değerlendiren polis, örgütün eğitimcisi olduğu belirlenen A.A’yı yakaladı.

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Habip ATAM Ali Ekber ŞEN

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu bazı şüphelilerin İstanbul’da olduğunu belirledi. Tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

11 İLÇEDE 15 ADRESE OPERASYON

YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) oldukları belirtilen şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi. İstanbul'da 11 ilçede 15 farklı adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde bulunan ve ülkemizde kaçak oldukları belirlenen yabancı uyruklu 12 kişi de yakalandı.

IŞİD’İN EĞİTİMCİSİ DE YAKALANDI

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü'nce IŞİD terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen istihbarat bilgileri değerlendirildi.

Bir süre devam eden teknik takipten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerinde yapılan operasyonla IŞİD terör örgütü mensuplarına, Suriye’de sözde dini şeriat eğitimi gerçekleştirdikleri propaganda videosunda görüntüsü tespit edilen A.A. kıskıvrak yakalandı.

Mahkemeye çıkartılan zanlı yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.