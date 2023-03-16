İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanları alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim elemanları alımı gerçekleştirecek.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan Öğretim elemanları alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi : 28.03.2023
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