Abone Ol

İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seramik yüklü tırın devrilmesi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ulaşım aksadı.

Yayınlanma: 11:51 - 08 Temmuz 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönüne giden M.N.Ç. idaresindeki seramik yüklü tır, Kuruçuşme mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters döndü.

Daha sonra devrilen dorse ve yola saçılan malzemeler, İstanbul istikametindeki tüm şeritleri kapattı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönünde 8 kilometreye varan araç kuyruğu oluştu.

Tırın kaldırılması ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

Kayseri'de işçi servisi kaza yaptı: 21 yaralıİlginizi ÇekebilirKayseri'de işçi servisi kaza yaptı: 21 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
istanbul kaza Kocaeli
X Reklam