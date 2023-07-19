İstanbul’a yeni 125 otobüs geliyor

İBB ve İETT, yaklaşık 850 milyon liralık öz kaynakla İstanbul’a 125 yeni otobüs kazandırıyor.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşu İETT, 850 milyon liralık kaynakla, kente 125 yeni otobüs kazandırmak için harekete geçti.

“125 İETT Otobüsü Temini Sözleşmesi”, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kurum tarihinde bir ilk olan kadın şoförleri temsilen Sevda Mavi ve Zehra Karakuş'un tanıklığında, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve AKİA Genel Müdürü Remzi Baka tarafından imzalandı.

Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te düzenlenen imza töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da şu anda hizmet veren İETT otobüslerinin yaş ortalamasının 10.5 olduğunu, yeni alımla ortalama yaşın 9.5'e düşeceğini söyledi.

“3 YILDIR ONAY BEKLİYORUZ”

İmamoğlu, “Göreve geldiğimiz an itibariyle, ihtiyaç duyduğumuz otobüs alımı konusunda hızlı bir adım attık. Görüşmelerimizi yaptık ve bir uzun vadeli krediyle, hızlıca 300 otobüs alımıyla ilgili süreçleri tamamladık. Hatta İBB Meclisi'mizden oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen, 3 yılı aşkın süredir ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı onayı olmadığı için, o alımımızı gerçekleştiremedik. Öz kaynaklarımızla bahsettiğimiz o uzun vadeli kredi imkanı olmadan, ne yazık ki kısa vadeli ödeme koşullarını yerine getirmek zorunda kalarak, İETT filomuza otobüs katma konusunda büyük fedakarlıklar yaptık” diye konuştu.

“400'E YAKIN ARAÇ SAĞLADIK”

Yıl sonundaki teslimlerle beraber toplam 252 otobüsü İBB bünyesine katarak filoyu gençleştirdiklerini aktaran İmamoğlu, “Bugünkü alımla beraber bu demek oluyor ki, neredeyse 400'e yakın bir araç sağlama imkanını 4-4,5 yılda arkadaşlarım, büyük fedakarlıklarla, ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukları düşünürsek… Ki bu araçlar, büyük oranda ne yazık ki döviz tabanlı fiyatlarla maliyetleri hesaplanıyor ve diğer emtia rakamlarındaki artışı da düşünürsek büyük fedakarlıklarla bu alımların yapıldığını buradan ifade etmek isterim” dedi.

“KDV- ÖTV FARKLARI BÜTÜN FİLOMUZU SIFIRLAYACAK DÜZEYDE”

İhaleyi yerli bir firmanın almasından memnuniyet duyduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları söyledi:

-Türkiye’nin ekonomik süreci ne yazık ki çok ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Uzun yıllardır sürdürülen yanlış ekonomik politikaların geldiği noktada alınan bir kısım tedbirlerin, milletimizi ne denli zor duruma bıraktığını ve bırakacağını şimdiden yaşıyoruz.

-Geçtiğimiz günlerde toplu taşımada bizi çok etkileyecek olan KDV ve ÖTV artışları, aynı zamanda yaptığımız bu alımlardaki dövizin etkisi ve akaryakıt başta olmak üzere yaşanan diğer zamlar, bizim vatandaşa hizmetimizi çok zorlaştırmaktadır. Bu ortaya konan KDV, ÖTV farkları, 6 yılda bütün filomuzu sıfırlayacak düzeyde bir bedele ulaşmaktadır.

“VATANDAŞIMIZIN BELİNİ BÜKMEKTEDİR”

Toplu taşımanın İstanbul gibi mega kentler için önemine dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

-Ve vatandaşın hayatını en derinden etkileyecek bir sürecin parçasıdır. Bu bağlamda böylesi toplumsal hizmetlerin en üst seviyede vergilendirilmesi, yanlış bir politikadır.

-Daha önce 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaptığımız toplantılarda, ÖTV ve KDV’nin alınmaması gerektiği noktasında önerilerimizi iletmiştik hükümete. Bunu buradan tekrar yineliyorum.

-Ortaya konulan bu vergi yükleri zaten vatandaşımızın belini bükmektedir. Eğer bu yükler, kamu hizmetlerinde de en üst seviyeye taşındığı takdirde, ekstra bir yük olarak bunun vatandaşlarının sırtına yük olması kaçınılmazdır.

-Ortaya konacak olan maliyetlerle, ne yazık ki insanlarımızın toplu taşıma fiyatları da rakamları da bedelleri de değişecektir.

-Bu bağlamda alınan ve alınacak olan ekonomik tedbirler yürürlüğe koyulurken, yapılacak işlemlerde kamu hizmetinin en üst seviyede işletildiği mekanizmalarda, bizim gibi belediyeler başta olmak üzere, kurumların hizmetlerinde bu tarz vergilendirmelerin acilen gözden geçirilmesi şarttır.

-Sadece ÖTV, KDV ve otobüs alımlarında değil, metro hizmetlerinde maruz kaldığımız vergiler, elektrik tüketiminin metro başta olmak üzere en üst seviyede zamların bu hizmetlere getirmiş olduğu yük ve bunun gibi hususlarda, belediyelerle hükümetin yetkililerinin bir araya gelip, tartışarak, bunu vatandaşımızın sırtına ekstra yük olarak binmesini engellemek şarttır.

“SESİMİZİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA İLETMEYİ SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUM”

Bu kapsamda hazırlayacakları öneri şablonunu önümüzdeki hafta ilgili kurumlara ve kamuoyuna açıklayacaklarını duyuran İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“İstanbul’a yapılacak her türlü hizmetin, Türkiye’ye yapılan en önemli hizmetlerden olduğunu unutmamak gerekir. Bunun adı ister toplu taşımadır, ister metrodur, ister kentsel dönüşümdür, ister doğaya, çevreye veya suya yapılan yatırımlardır…

-Bu manada devletin hangi kurumunun önüne gelirse gelsin, bu şehre dair beklenilen ya da bekletilen kredi veya buna benzer imkanların tereddütsüz, en hızlı şekliyle onaylanmasını ve işimizin kolaylaştırılmasını, 16 milyon vatandaşımız adına hükümetten talep etmekteyiz, yetkililerden talep etmekteyiz. Bu sesimizi tekrar Cumhurbaşkanlığı makamına iletmeyi sorumluluk olarak görüyorum.”

OCAK AYINDA SEFERLERİNE BAŞLAYACAK

5 Haziran 2023 tarihinde ihalesi yapılan AKİA markalı 125 otobüsü, 2024 yılı Ocak ayı itibariyle hizmete sunmaya başlayacak.

Söz konusu 125 aracın filoya katılması ile hali hazırda 10,5 olan İETT araçlarının yaş ortalaması, 9,5'e inecek. Solo tip dizel otobüs, tamamen yerli üretim araç olma özelliği taşıyor. 12 metre uzunluğundaki otobüsler, yaklaşık 100 yolcu kapasiteli. Otobüslerde ilk kez kullanılacak “kamera ayna sistemi”yle, ayna çarpması sonucu oluşan kazaların önüne geçilecek. Otobüslerin üzerinde yer alan hat bilgileri, Filo Yönetim Merkezi tarafından otomatik olarak güncellenebilecek. Araçlarda bulunacak “telemetri sistemi” ile uzaktan arıza tespit sistemi yapılabilecek.

Otobüsün içerisinde ve dışında, yolcu sayısı bilgilendirme ekranı bulunacak. “Şoför analiz sistemi” ile şoförün uyku ve yorgunluk durumu tespit edilebilecek, böylece cep telefonu ile konuşma ve sigara içme gibi olası olumsuz durumların önlemesi mümkün olacak.

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