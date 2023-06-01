İstanbul’da 3 yaşındaki çocuğa taciz iddiası sonrası dayak
Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından darp edildi.
Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Çırpıcı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kişi, sokakta yürüyen 3 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti.
Şüphelinin arkasından gelen çocuğun ailesinin durumu fark ederek tepki göstermesi üzerine şüpheli kaçarak uzaklaşmaya çalıştı, ancak çevredekiler tarafından yakalanarak darp edildi.
Şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)