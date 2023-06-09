İstanbul’da aile faciası! Anne ‘Ben öldürdüm’ dedi, gerçek ortaya çıktı…

Arnavutköy'de bir süredir ayrı yaşadığı eşiyle kavga eden Ferhat Ö.'yü gören oğlu pompalı tüfekle ateş etti. Ağır yaralanan Ferhat Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir süredir ayrı yaşayan Ferhat Ö. ve eşi Ayşegül Ö. dün bir araya geldi. Çiftin arasında tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce Ö’nin kardeşleri araya girerek çifti sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çift sokağa çıktı.

Bu sırada çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 oğlu geldi. Çocuklarından biri, annesiyle kavga eden babasını görünce evde bulunan pompalı tüfekle babasına ateş etti.

Vücuduna isabet ede kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Ö’nün yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Ferhat Ö, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Ö’yü gözaltına aldı.

Ayşegül Ö. ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden bir süredir ayrı yaşadıklarını söyledi.

Olay yerinden kaçan çiftin çocuklarından 19 yaşındaki F.Ö. olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim oldu. Çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Babadan kızına tepki: Evlat değil, canavar yetiştirmişim