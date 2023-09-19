İstanbul’da baraj doluluk oranları korkuttu… 9 senenin en düşüğü

İstanbul'daki barajlar son günlerde yağış eksikliği nedeniyle endişe verici bir şekilde düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre, bugün itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 24.97 olarak ölçüldü, bu oran 2014 yılından bu yana kaydedilen en düşük değer olarak tarihe geçti.

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Sadece bir ay önce yüzde 30 doluluk oranı dolaylarında bulunan İstanbul’un barajlarındaki yüzde 24.97’lik doluluk oranı, 2014 yılından bu yana kaydedilen en düşük değer olarak tarihe geçti. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51.95, 2021 yılında ise yüzde 53.35 seviyesindeydi.

İstanbul’un susuzluktan en çok etkilenen barajlarından biri olan Büyükçekmece Barajı, bugün itibariyle yüzde 4.83 doluluk oranıyla büyük bir tehlike arz ediyor. Büyükçekmece Baraj Gölü havzasını besleyen dereler de benzer bir durumda, tamamen kurudu, üzerlerine inşa edilen köprülerin altındaki sular çekildi ve suyun çekilmesiyle birlikte tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktı.

İstanbul’un barajlarının dört tanesinde doluluk oranı yüzde 10’un altına indi. Papuçdere Barajı yüzde 2.81, Kazandere Barajı yüzde 4.8, Büyükçekmece Barajı yüzde 4.83 ve Sazlıdere Barajı yüzde 9.88 doluluk oranına sahip. İstanbul’un en dolu barajı ise yüzde 54.68 doluluk oranıyla Ömerli Barajı oldu.

İSTANBUL BARAJLARINDA BUGÜN İTİBARİYLE DOLULUK ORANLARI:

Alibeyköy: %17.4

Terkos: %12.12

Elmalı: %16.35

Darlık: %38.6

Ömerli: %54.68

Büyükçekmece: %4.83

Sazlıdere: %9.88

Istarcalar: %17.77

Kazandere: %4.8

Papuçdere: %2.81

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