İstanbul’da barajların su doluluk oranı son 10 yılın dibinde

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün azalıyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 29 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul’da kurak geçen sonbahar aylarının ardından kış aylarında da yağış miktarının az olması nedeniyle kente su sağlayan barajlarda doluluk oranları her geçen gün azalıyor.

İstanbul barajlarından kuraklıktan en fazla etkilenen ise Alibeyköy barajı oldu. İSKİ verilerine göre Alibeyköy barajında doluluk oranı 28 Ocak 2023 itibariyle yüzde 15.66 olarak kayıtlara geçti. Bu değer son 10 yılın en düşük değeri.

Alibeyköy barajında 2019 yılı ocak ayında yüzde 100 doluluk oranına ulaşılmıştı. Alibeyköy barajında düşen su seviyesi nedeniyle baraj kapaklarının olduğu bölüm tamamen kurudu.

Su seviyesinin ölçülmesi için yapılan beton kule ise tamamen açıkta kaldı. Daha önce balıkların yüzdüğü tarihi su kemerlerinin olduğu bölümlerde ise sudan eser yok. Bölgedeki değişim havada görüntülendi.

İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARDA SON DURUM

Toplam kapasitesi yaklaşık 868 milyon metreküp olan barajlarda 253 milyon metreküp su kaldı. Bu oran son 10 yılın en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 54.66 olarak ölçülen İstanbul'un barajlarında doluluk oranı, büyük bir kuraklığın yaşandığı 2014 yılında bile yüzde 32.55 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'un diğer barajlarında da durum Alibeyköy’den çok farklı değil. İstanbul'da doluluk oranının en düşük ölçülen barajı yüzde 3.95 ile Kazandere Barajı oldu.





Kazandere’nin hemen yakının da bulunan Pabuçdere barajında ise doluluk oranı sadece yüzde 4.6. İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı ise yüzde 35.57 ile Sazlıdere oldu.

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