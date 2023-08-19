İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları AŞ, İstanbul Boğazı'nda yarın düzenlenecek "2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı" dolayısıyla bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

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Şehir Hatları’nın internet sitesinden yapılan duyuruda, “20 Ağustos Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek olan ‘2023 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ sebebiyle İstanbul Boğazı uluslararası transit ve yerel gemi trafiğine kapalı olacaktır.” bilgisi paylaşıldı.

İPTAL EDİLEN HATLAR

Duyuruda, bu kapsamda, Bebek-Emirgan, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Üsküdar-Anadolu Kavağı, Üsküdar-Aşiyan, Rumeli Kavağı-Eminönü, Eminönü-Rumeli Kavağı hatları ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Uzun Boğaz Turu ve Boğazdan Geliş (Sarıyer, Kanlıca, Beşiktaş, Eminönü) hatlarında bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi.

İptal edilen seferlere, “https://sehirhatlari.istanbul/tr/duyurular” adresinden ulaşılabilecek.

BİR İPTAL KARARI DAHA

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun 10.30-16.15 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı. (AA)

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