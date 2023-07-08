Abone Ol

İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Vatan Koşusu için Üsküdar’da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada pazar günü Üsküdar'da yapılacak olan “15 Temmuz Vatan Koşusu” için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

SABAH SAATLERİNDE KAPATILACAK

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:

“09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan ’15 Temmuz Vatan Koşusu’ etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

06.00 İtibariyle Kapatılacak Yollar:

Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak

Alternatif Yollar:

Üsküdar Güzeltepe Caddesi

İstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştuİlginizi Çekebilirİstanbul yolunda trafiği kilitleyen kaza: Kilometrelerce kuyruk oluştu30. İstanbul Caz Festivali başladıİlginizi Çekebilir30. İstanbul Caz Festivali başladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam