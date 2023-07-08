İstanbul’da bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Vatan Koşusu için Üsküdar’da trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada pazar günü Üsküdar'da yapılacak olan “15 Temmuz Vatan Koşusu” için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

SABAH SAATLERİNDE KAPATILACAK

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:

“09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan ’15 Temmuz Vatan Koşusu’ etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

06.00 İtibariyle Kapatılacak Yollar:

Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak

Alternatif Yollar:

Üsküdar Güzeltepe Caddesi

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