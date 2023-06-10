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İstanbul’da çatışma: 3 yaralı

Kartal’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:47 - 10 Haziran 2023 Güncellenme:
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Olay, saat 00.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Gruptakiler silahlarını çekerek çatıştı.

Olayda iki gruptan 3 kişi yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alarak kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri kavganın yaşandığı yerde incelemede bulunarak yerdeki boş kovanları topladı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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