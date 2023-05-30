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İstanbul’da CHP bürosuna silahlı saldırı

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna dün akşam motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

Yayınlanma: 15:16 - 30 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İstanbul’da CHP bürosuna silahlı saldırı

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan CHP mahalle temsilciliği bürosuna, dün saat 22.40 sıralarında motorlu iki kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

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Kaymakamlık açıklamasında, CHP temsilciliğinin kepenklerine 5 el ateş edildiği tespit edilen saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.  (ANKA)

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