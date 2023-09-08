İstanbul’da DHKP-C operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği ifade edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütü DHKP-C’ye yönelik operasyon düzenledi.
Şişli’de bulunan İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen operasyonda, örgütün yurt dışı bağlantısı olduğu ifade edilen 10 üyesi gözaltına alındı.
Operasyonda, zırhlı kapıları keserek içeri giren ekipler, Dilan P., Seher A., Merve K., Sevda K., Hakan İ., Rezzan Ş., Barış Y., Rıdvan A., Vedat D. ve Eser Ç.’yi gözaltına aldı.
Operasyonda, örgütün eylem ve faaliyetlerine dair çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği ifade edildi. (DHA)