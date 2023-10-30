İstanbul’da dikkat çeken detay! Bir tek o vardı…

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü kutlamarını İstanbul'daki resmi adresi Vatan Caddesi oldu. İstanbul protokolünün hazır bulunduğu törende çekilen karede ise dikkat çeken bir detay vardı. 98 milletvekili bulunan kentte törene katılan tek milletvekili AKP'li Derya Ayaydın oldu.

Sözcü İstanbul

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamalarının bir adresi de Vatan Caddesi oldu.

Resmi geçit törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Garnizon Komutanı Org. Ali Sivri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti il başkanları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İstanbul'da 98 milletvekili bulunurken, Vatan Caddesi'ndeki törene katılan tek milletvekili AKP Milletvekili Derya Ayaydın oldu.

‘BÜYÜK DESTANIN ESERİ'

Vali Gül, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak şöyle konuştu: “Tarih bizim kadar bedel ödeyerek, Cumhuriyet kuran başka bir milleti daha yazmamıştır. Bu uğurda nice Mehmetçiğimiz şehadete koştu.

Elleri öpülesi ninelerimiz cepheye mermi taşıdı. Kanıyla, canıyla Cumhuriyeti yoktan var etti. İşte, Türkiye Cumhuriyeti, bu emsalsiz mücadelenin, bu büyük destanın eseridir.

Sevgili Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yeryüzünün en çetin mücadelesiyle kurulan milli onurumuzun simgesi Cumhuriyetimizin, sizlerin omuzlarında yükseleceğini bildiriyor.

İlginizi Çekebilir On binler Cumhuriyet için yürüdü