İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 30 milyon

İstanbul’da sahte ve kaçak ilaçla mücadele eden polis, aralarında bir ilaç imalathanesi ve eczanenin de bulunduğu 14 adrese operasyon düzenledi. İlaçların kanserden alerjiye, hormonal bozukluklardan gribe birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ürünler olduğu öğrenildi.

Habip ATAM

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Sahte ilaç üretim ve satışını önlemek için düzenlenen operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri sahte ilaç satan bazı şüphelileri belirleyince çalışma başlatıldı. Esenyurt ve Beylikdüzü yürütülen çalışmalarda sahte ilaç üretilen bir adres belirlendi.

BİRİ ECZACI 3 YABANCI

Araştırmalarda sahte ilaç ve botoks ürünü üretimi yapan 3 şüpheli belirlendi. Yabancı uyruklu olan şüphelilerin birinin ülkemizde eczacılık bölümünde okuduğu ve eczane sahibi olduğu öğrenildi.

14 ADRES

Çalışmaların ardından ilaç imalatı yapılan bir depo ile bir eczanenin de aralarında bulunduğu 14 adrese dün operasyon düzenlendi.

SAHTE KANSER İLACI

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kanser, hormon, alerji, soğuk algınlığı, botoks ve kırmızı reçeteli ilaçlar bulundu. Ele geçirilen ilaçlarla ilgili yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

30 MİLYON LİRA

Ele geçirilen 3 bin 981 kutu içerisinde toplamda 56 bin 339 adet ilaç ve kimyasalların piyasa değerinin 30 milyon lirayı bulunduğu öğrenildi.

Adreslerde bulunan sahte ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü avlusundaki basın açıklamasında sergilendi.

YURT DIŞINA DA GÖNDERMİŞLER

Ecza depolarını aratmayan sergideki sahte ürünleri imal eden şüphelilerin tek hedefinin Türkiye olmadığı öğrenildi.

Şüphelilerin, üretimini gerçekleştirdikleri sahte ürünleri, gelişmemiş ülkelere ve savaş olan bölgelere de gönderdikleri belirtildi.

FAHİŞ FİYAT

İç piyasasına ve gönderilen ülkelerde ilaçları fahiş fiyatlarla satan şüpheliler hakkında “Kişilerin Hayatını Tehlikeye Düşürecek Biçimde İlaç Üretme ve Satma” suçundan işlem yapıldı.

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