İstanbul’da fabrika yangını
İstanbul Silivri'de yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Alipaşa Mahallesi’ndeki otluk alanda, saat 12.38’de, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.
Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale ediyor.
Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın için olay yerinde 2 ambulansın tedbiren tutulduğu öğrenildi.
Valilikten yapılan açıklamada “Silivri İlçesi Mimarsinan Mahallesinde meydana gelen yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yol kenarındaki kuru otları yakarak yangının çıkmasına sebep olan E.K. isimli şahıs da gözaltına alınmıştır.” denildi.