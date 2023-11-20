Abone Ol

İstanbul’da fabrika yangını

İstanbul Arnavutköy'de terlik üretimi yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yayınlanma: 12:19 - 20 Kasım 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

AYRINTILAR GELECEK

5 katlı binada yangın... 19 kişi öldüİlginizi Çekebilir5 katlı binada yangın... 19 kişi öldüYangına banyoda yakalandı, evde tamir yapan ustalar kurtardıİlginizi ÇekebilirYangına banyoda yakalandı, evde tamir yapan ustalar kurtardı
istanbul yangın